Pellegrini, cada vez más cerca

La dirigencia de Estudiantes trabaja contrarreloj para lograr la vuelta de Matías Pellegrini. El propio jugador se encuentra en las oficinas del director deportivo de Inter Miami, Chris Henderson, intentando llegar a un acuerdo para retornar al país.

Hace más de un mes que Estudiantes trabaja en el retorno de Matías Pellegrini a préstamo al menos hasta diciembre. Los días fueron pasando, mientras que la situación del jugador no cambió: se entrena junto al plantel de Inter Miami, pero no juega ni concentra para los partidos. El último encuentro que jugó Pellegrini en el Inter Miami fue el 21 de noviembre del 2020 en la victoria de su equipo Nashville, por la MLS. Después de aquel último juego, el mediocampista de 21 años no volvió a vestir la camiseta del club de los Estados Unidos y ya en el pasado mercado de pases empezó a sonar como posibilidad una salida.

Pellegrini, de 21 años, tiene varios ofrecimientos de la MLS, como así también aguardan que se definan algunas consultas del mercado europeo. El margen es amplio y su futuro tiene tantas posibilidades como días para el cierre.

Si bien el delantero intenta cumplir su deseo de volver, la decisión final es de las autoridades del Inter Miami. Mientras tanto, el Pincha intenta presentar algún documento en la Asociación del Fútbol Argentino para ganar algunos días de negociación, pese a la ausencia del jugador.

Por otro lado, cabe resaltar que, en el marco de un viaje familiar, Agustín Alayes, secretario de Fútbol de Estudiantes, es el encargado de negociar en persona el posible regreso del mediocampista al Pincha, caídas las alternativas de Gastón Togni y Lucas Melano.