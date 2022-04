Pipo Gorosito: "Estoy contento porque seguimos sumando"

Luego del gran triunfo tripero por 2 a 1 ante Talleres donde el equipo logró dar vuelta el resultado, Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa, donde remarcó que la clave estuvo en el entretiempo, por los cambios tácticos.

"En el primer tiempo estuvimos partidos, inconexos, ellos nos llegaban fácil y con poco. En el entretiempo cambiamos tácticamente, encontramos el gol rápido y eso nos sirvió para asegurar el triunfo", dijo.

Respecto al partidazo que jugó Lautaro Chavez, manifestó que su juego les permitió tener más la pelota y jugar más al uno contra uno. "Él y Sosa fueron claves en la jugada previa del empate. Eso me da mucha satisfacción", agregó.

A su vez, también se refirió ante la mala racha que venía teniendo el equipo tras 5 encuentros sin conocer la victoria: "Cuando no se te dan los resultados, es difícil salir de esa situación. Tenemos un grupo humano de buenos jugadores".

Sobre el caso Enrique, quién iba a ser titular este partido, admitió que tuvo un cuadro gripal y había tomado una medicación no apta para el doping. Sin embargo, el jugador no informó sobre eso y a último momento se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. "Esos errores no puede cometerlos un profesional, atentan contra el equipo", dijo Pipo.

También destacó la labor del defensor central Piris, quién "le aporta mucho a los más jóvenes" y remarcó: "cuando la gente es buena a mi me alegra el doble que juegue bien".