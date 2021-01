Pol Fernández rompió el silencio y destacó que no jugará en River

Una de las voces esperadas en el mundo Boca, fue la de Pol Fernández. En medio de la tormenta, por su polémica partida y ante el interés de River, en sumarlo, el jugador rompió el silencio después de varios meses turbulentos. El volante aseguró que no jugará en Argentina y que seguirá su carrera en Cruz Azul, club dueño de su pase.

"No voy a volver al país, es una decisión que tomé 2 meses atrás. Agradezco a los clubes que se fijaron en mí pero soy profesional. Voy a jugar acá en México en Cruz Azul y ojalá nos vaya muy bien", destacó en diálogo con TNT Sports. Por otro lado, aseguró que está dolido por cómo se dio su salida del "Xeneize".

"Me duele haberme ido como me fui (de #Boca), cuando estuve a disposición jugué todos los partidos, me sentía muy cómodo, muy bien, que ayudaba mucho. Mi trabajo no era tan visible pero disfrutaba mucho", destacó. Además contó detalles de cómo fue la negociación.

"Recibí un llamado un día que tenía que firmar un papel para extender un préstamo, yo pensaba que era la compra definitiva del pase. El Consejo de Fútbol trataba de explicar por qué hacían eso y pedí que se comuniquen con mi padre y la gente que trabaja conmigo que analiza eso. Hasta que un día me llamaron diciendome que si quería, que no vaya más al club que no iba a jugar más", dijo.

Por otro lado, destacó que su relación con Riquelme quedó normal, pero más fría: "Estoy tranquilo por cómo me manejé en la estadía del club. Las cosas que dije, fue en la cara como se debía. Mi contacto con Riquelme fue de dirigente a jugador. Me hubiese gustado terminar de otra manera".