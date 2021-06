Ponzinibbio: “Sé que voy a ser campeón para Argentina, Latinoamérica y toda mi gente”

La velada de la UFC de este sábado no pasó desapercibida en Argentina, ya que dos luchadores de nuestro país vieron acción en Las Vegas, con resultados dispares: Santiago Ponzinibbio se quedó con el combate vibrante ante Miguel Baeza, mientras que Laureano Staropoli no pudo con Roman Dolidze.



“Pasé por un montón de frustraciones. El primer round fue un calentamiento, después encontré mi juego. Estuve a punto de morirme, un año en el hospital. Tuve otros problemas físicos y llegaron a decirme que no iba a volver a pelear. Perdí mucho tiempo en mi vida. Sé que voy a ser campeón para Argentina, Latinoamérica y toda mi gente”, declaró efusivo desde la jaula, luego de su victoria por decisión unánime con un 29-28 en todas las tarjetas.



Santiago Ponzinibbio alzó los brazos y gritó con furia una vez que lo decretaron vencedor en las tarjetas del combate ante Miguel Baeza. No es una simple victoria más en UFC para el peleador argentino, es el premio al esfuerzo después de batallar durante más de dos años con una serie de problemas de salud que casi lo dejan sin su carrera profesional.



El luchador argentino de 34 años, que había retornado a la actividad en UFC hace cinco meses, tuvo su 13ª actuación en la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo: firmó su 10° triunfo en esta órbita tras las tres derrotas que acumuló desde noviembre del 2013 hasta acá.



El nacido en La Plata tiene unas estadísticas totales de 28 victorias (21 por KO y sumisiones) y 4 caídas en las artes marciales mixtas. Tuvo un primer round desfavorable contra la estrella en ascenso de Estados Unidos, que hasta acá estaba invicta con 10 victorias (5 de ellas bajo la esfera UFC) en igual cantidad de presentaciones.



Pepi no pudo contra Dolidze



Laureano “Pepi” Staropoli se presentó en UFC Fight Night 189 en el Apex de Las Vegas y sufrió una derrota en las tarjetas ante el georgiano Roman Dolidze, en el que fue su quinto combate dentro de la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo. Staropoli saltó al octágono enfundado en una bandera argentina, con el Himno nacional de fondo.



De esta manera, el platense quedó con un récord general en su carrera como profesional de (9-4). En UFC, en tanto, su registro quedó en negativo: 2 victorias y 3 derrotas.



Su debut en esta empresa fue en 2018 con triunfo ante el mexicano Héctor Aldana en Buenos Aires. Luego volvió a ganar en Río de Janeiro en 2019 ante el brasileño Thiago Alves. Sin embargo, sus últimas dos peleas habían sido con derrota: ante el ruso Muslim Salikhov en Singapur y ante el estadounidense Tim Means en Las Vegas.



En la actualidad, Staropoli -fanático de Estudiantes de La Plata y de Diego Armando Maradona- reside en San Pablo, Brasil, país que es cuna de los luchadores sudamericanos en las grandes compañías de MMA. Allí se preparó para este combate que implicó su debut en la categoría de 180 libras (antes lo hacía en la de 185).