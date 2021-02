Ponzio: “Este será mi último año como jugador”

El histórico jugador de River manifestó que el año 2021 será el de su despedida de las canchas como futbolista.

“Vamos a ver cómo estamos en junio o en diciembre, pero este puede ser mi último año como jugador. No creo que pase de diciembre. Disfruté mucho y todo tiene un final. Hay que saber cuándo (parar)”, comentó el volante en radio La Red.

Ponzio, de 39 años, admitió que ya recibió recomendaciones de quienes pasaron por esa situación.

“Me dijeron que me tengo que aburrir un tiempo, y luego tratar de buscar un lugar en el que sea útil. Si es River o en otro club pero como entrenador no me veo”, sentenció.