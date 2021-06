¿Por qué cuesta tanto que lleguen refuerzos a los equipos de La Plata?

En la mitad de la tercera semana de entrenamientos, a menos de un mes del inicio del nuevo campeonato en Argentina, la llegada de los jugadores para reforzar a los equipos de La Plata ha despertado preocupación e incertidumbre, por el tiempo transcurrido.

En otras pretemporadas, a más tardar sobre la segunda semana de trabajos, los jugadores que iban llegando podían arrancar jugando los partidos amistosos de preparación, como hará Estudiantes en las próximas horas con un plantel que tiene menos del que terminó jugando por la salida anticipada de Lucas Rodríguez.

Hasta el momento, el Pincha intentó contratar a Matías Pellegrini, pero apostó a que el jugador pudiera liberarse del Inter de Miami y llegar con un préstamo a cambio de tener continuidad y titularidad, algo que no obtuvo en su primer paso por Estados Unidos.

Sin embargo, pasaron dos meses desde el primer intento, y el Pincha no solo no pudo tener a Pellegrini, sino que perdió a Lucas Rodríguez y le pidieron cerca de 3.500.000 dólares por Juan Ramírez.

Teniendo en cuenta que el club no cuenta con dinero fresco, ya que aún no se registró el primer depósito por la transferencia de Darío Sarmiento a Inglaterra, tanto Agustín Alayes como Diego Ronderos procuraron una ingeniería barata para intentar persuadir refuerzos que no fueron llegando, y el equipo está transitando la mitad de la puesta a punto sin caras nuevas.

La idea era gastar lo menos posible y reforzar al plantel. Pero entrando en la parte final del mes de junio, apenas se pudo concretar la llegada del jugador del ascenso Ramírez, que no será titular en los amistosos ni en el arranque de la competencia oficial.

Sin estar jugando copas internacionales, y con un dólar cada vez más alto para la ­economía de los clubes, la propuesta de los equipos de La Plata no parece ser la más ­tentadora para algunos futbolistas del mercado local que, como ocurrió con el caso del Pulga Rodríguez, optaron por irse a otros ­clubes antes de venir a La Plata.

Como Cauteruccio

Ahora el Pincha, apremiado por el tiempo y la ansiedad de Zielinski, iría a la carga dejando de lado la estrategia de la austeridad por Javier Correa.

Al venir de jugar en el fútbol mexicano, Estudiantes debería pagar un contrato dolarizado para convencer a este futbolista. Situación que muchas veces despierta controversia, ya que muchos delanteros que surgen desde las divisiones inferiores, como Francisco Apaolaza, cobran contratos en pesos.