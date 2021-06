Ramírez sufrió una dura lesión ligamentaria

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata sumó una muy mala noticia en las últimas horas. Lamentablemente, Ricardo Ezequiel Ramírez sufrió un esguince grave de su rodilla izquierda con rotura del ligamento cruzado anterior, y por dicho motivo tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Más allá de que el joven atacante llegaba como una apuesta, cabe recordar que arribó a préstamo desde San Telmo hasta diciembre de 2022, era parte de la consideración de Ricardo Zielinski y participaba de las prácticas de fútbol dispuestas por el técnico.



De esta manera, una de las pocas caras nuevas que tuvo el entrenador a disposición en el comienzo de la pretemporada no podrá ser considerado en este año ya que tendrá que pasar por un largo periodo de recuperación y obligará a la Secretaría Técnica a buscar un reemplazo u otra opción en esa posición del campo, donde el DT no tiene muchas posibilidades de recambio.



En ese marco, según la información a la que accedió El Clásico, Alayes y el Departamento de Fútbol están trabajando en la renovación de Federico González, que tiene una oferta de Independiente, y no descarta empezar a negociar con Mauro Díaz, debido a las complicaciones que tienen en buscar refuerzos para el primer equipo.



Finalmente, vale señalar que el plantel principal volverá a tener nuevamente actividad hoy por la mañana y por la tarde. De acuerdo a lo programado por el cuerpo técnico de Estudiantes, la práctica matutina se pondrá en marcha a las 10 y la vespertina a las 16. Ambos turnos se llevarán adelante en las instalaciones de City Bell.