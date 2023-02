Ramonazo en el Mundial de Clubes: Al-Hilal eliminó a Flamengo

El Al-Hilal de Ramón Díaz le ganó 3-2 a Flamengo en el Estadio Stade Ibn-Batouta, por las semifinales del Mundial de Clubes. Ahora deberá esperar para confrotar al Real Madrid o Al Ahly en la final.

Las emociones comenzaron a brotar desde el inicio en el verde césped de Tanger. A tan sólo dos minutos del silbatazo inicial, el delantero argentino Luciano Vietto condujo, ingresó al área y fue derribado por la última línea del Mengao y el juez cobró penal.

Desde los doce pasos, Salem Al Dawsari, la figura de Arabia Saudita que ya había marcado en el histórico triunfo de su selección sobre la Argentina en Catar, sentenció el 1 a 0 con un potente remate que dejó sin posibilidades a Santos.

El grito prematuro hizo reaccionar de inmediato al Flamengo, que a través de la jerarquía de sus intérpretes se adueñó del pleito hasta llegar al empate. Los conducidos por el portugués Vítor Pereira llevaron el duelo a la zona defendida por Abdullah Al-Mayoof hasta que Pedro expuso una muestra de talento con una definición exquisita que selló el 1 a 1. Con la igualdad en el marcador todo suponía que el choque iba a estar a favor del combinado brasileño.

Sin embargo, antes de finalizar la etapa inicial, Gerson volvió a cometer una dura infracción sobre el exdelantero de Racing y la asistencia del VAR remarcó el peor panorama para el Mengao. Otro penal y expulsión para el volante carioca. En la pena máxima se repitieron los protagonistas, pero Salem Al Dawsari modificó su ejecución con un toque sutil con la cara interna para engañar al arquero rival y celebrar el 2 a 1.

El tercer gol de Al Hilal llegó en los pies de su máxima figura. Marega comenzó la triangulación ofensiva, que fue continuada por Ighalo y concluida por Lucho Vietto, para derivar en una obra magnífica que significó el 3 a 1. A partir de ese instante el combinado asiático se encargó de bailar al Fla para continuar su camino rumbo a la final del certamen internacional. El descuento de Pedro cargó de tensión al estadio, pero a pesar del 3 a 2 la hazaña del representativo de Arabia Saudita ya estaba escrita.

Con la clasificación garantizada, los del Pelado Díaz buscarán dar un nuevo golpe frente al ganador de la otra llave. Más allá de lo que ocurra en el encuentro decisivo, los del riojano hicieron historia, y el máximo responsable de la gesta fue el delantero surgido del Tita Mattiussi, Luciano Vietto.

Real Madrid va por un lugar en la final

Desde las 16 (hora argentina), Real Madrid y Al-Ahly de Egipto se enfrentan en el marco de la segunda semifinal del Mundial de Clubes 2023. El Merengue tendrá un equipo sumamente alternativo para afrontar esta etapa.

El equipo de Carlo Ancelotti sufrió serias bajas y no podrá contar con su once de gala de cara a este encuentro. Karim Benzema, Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy y Lucas Vázquez no pudieron viajar a Marruecos debido a diferentes lesiones. Por otro lado, en la final ya espera el Al Hilal, el equipo dirigido por Ramón Díaz, que derrotó por 3-2 a Flamengo y lo eliminó.