Real Madrid ganó con polémica, pero Barcelona no le pierde pisada

Real Madrid necesitó ayer de una polémica decisión arbitral para superar apenas por 1 a 0 en condición de visitante a Athletic de Bilbao, con un tanto de penal. Por su parte, Barcelona derrotó por 4 a 1 a Villareal, y la Liga, a falta de cuatro fechas, comienza a definirse en los tramos finales.

En la parte final del encuentro del Real Madrid, cuando el resultado estaba cerrado y los dos iban derecho al empate, el árbitro José Luis González González no vio el toque de Daniel García a Marcelo y, al ser llamado insistentemente por los asistentes, terminó cobrando la pena máxima a instancias del VAR. Sergio Ramos, con mucho suspenso y nerviosismo, se encargó de marcar el único tanto del triunfo para el puntero de la Liga, que a falta de cuatro fechas sacó una buena ventaja de cara al título.

No fueron pocos los medios especializados españoles que marcaron el flojo trabajo de González González, que por una falta parecida a la que recibió Marcelo en el área del Real, no cobró el mismo penal a favor del Bilbao. En esa jugada, Sergio Ramos cometió una clara infracción hacia su rival, pero el VAR no intervino en la acción para sancionar el tiro desde los 12 pasos.

Horas más tarde, Barcelona visitó a Villareal y lo derrotó por 4 a 1, para volver a acortar la distancia en la tabla de posiciones a cuatro puntos. Pau Torres (en contra) puso en ventaja al Blaugrana a los tres minutos del encuentro, mientras que Gerard Moreno igualó las acciones minutos más tarde. Luego, Luis Suárez le devolvió la ventaja al visitante tras una asistencia de Lionel Messi.

En el final de la primera etapa, nuevamente el argentino armó una jugada espectacular y asistió a Griezmann, quien picó la pelota por encima del arquero. En el complemento, Ansu Fati le puso cifras definitivas al triunfo con una buena conquista tras un desequilibrio individual.