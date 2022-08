Resultado justo en Junín

Por Daniel “Profe” Córdoba

En Junín, Gimnasia fue por la punta mientras que Sarmiento por no descender. El juego fue muy cerrado y solo se picó al final del partido. No fueron 90 minutos tan ríspidos como se esperaba, pero sí muy mal jugados de los dos lados. Hubo pocos pases entre los del mismo color de camiseta. Al final, el VAR anuló un gol del local y no revisó un penal para el Lobo a Soldano.

Fue un resultado justo, si ganaba el de Junín solo merecía un “medio a cero”. Los verdes (blancos ayer) intentaron con sus limitaciones con algo más de enjundia. Los del Bosque no justificaron estar tan alto en la tabla. Salvo la valla en cero desde hace rato (no es poco) y defensa sólida (que es mucho), el resto estuvo muy por debajo de lo que precisa un equipo líder.

Otra vez Alemán desperdiciado por la derecha, los dos centrocampistas estuvieron perdidos y muy flojo lo de Muro, así fue que los delanteros ni la tocaron. ¿Fue positivo el punto? Sí. ¿Fue positiva la vuelta de Ramírez? Sí, pero la tonta expulsión lo descalifica. ¿Da ventajas en la formación? Sí. Tarragona y Sosa son gol y creatividad. No dudo en decir y jugándomela, que Cardozo e Insaurralde deben ser los centrocampistas. Que por fuera deben ir los que mejor estén o sean velocísimos (sean chicos o no).

Y una clave: sin Tarragona y Sosa, Alemán debe jugar suelto detrás del centrodelantero. La estrategia debe ser esperar en mediocampo con defensa en un cuarto de propio campo bien comprimida con mediocampistas y salir explosivo de contra.