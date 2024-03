Ricardo Bochini sufrió un accidente de tránsito y está fuera de peligro

Ricardo Enrique Bochini sufrió un accidente automovilístico cuando chocó en la ruta provincial 21 a la altura de Ciudad Evita. Sin embargo, el máximo ídolo de Independiente solo recibió un golpe en la cabeza y se encuentra fuera de peligro.

De hecho, él mismo filmó un video en el que le llevó calma a los hinchas del Rojo y todo el mundo del fútbol. “Les quiero decir que estoy bien, vine al hospital a hacerme estudios y no hubo ningún problema, tengo algunos golpes menores. Les quiero agradecer a todos por llamarme, el auto quedó destruido pero gracias a Dios no me pasó nada”, exclamó Bochini.

Poco tiempo después del impacto contra el camión, un auto que circulaba en sentido contrario grabó cómo habían quedado los vehículos tras el accidente, y se lo pudo ver al Bocha dialogando con la Policía sin mayores inconvenientes.