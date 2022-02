Riquelme sobre los dichos de Wanchope Ábila: "Tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones"

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, se refirió a lo que publicó en Instagram este viernes Ramón Ábila en contra de la secretaria de fútbol, y subrayó: "No quiero opinar sobre redes sociales, no tengo pero me cuentan. Me enseñaron a opinar solo de las que hablo personalmente. El tema es fácil, tendrá que cumplir con sus obligaciones como lo hacemos nosotros y como lo hice yo cuando fui jugador".

“Prefiero opinar de cosas que hablo personalmente. Ramón el año pasado tenía la posibilidad de ir a jugar a Uruguay y Russo estaba de acuerdo. Vino a los pocos días y dijo que prefería ir a Minnesota. Aceptamos. A los 4 meses Minnesota no contó más con él. No le salieron las cosas como pensaba”, continuó e ídolo de Boca en una entrevista realizada con la señal televisiva ESPN.

Además, agregó: “Estuvo un día llamándome por teléfono pidiendo si podía darle una mano para mandar una carta a la MLS para pasar de Minnesota a otro club. Estuve todo el día trabajando para cumplirle porque quiero ayudar a los jugadores. Pudo pasar al otro equipo, en los siguientes meses no le salieron las cosas bien y ahora volvió. Está entrenando con el plantel desde el primer día de pretemporada. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, acaba de tener una lesión y tendrá que ponerse a disposición de los kinesiólogos y curarse”.

“Él tiene un contrato con nosotros. Nosotros cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Él volvió al club y está entrenando con el plantel. Ahora se lastimó, los kinesiólogos para recuperarse. Él tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones como las cumplimos nosotros”, remató sobre el final.