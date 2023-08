River llegó a un acuerdo por Fonseca

El Millonario sigue activo en el mercado de pases y también piensa en el futuro. Tal es así que cerró la compra de Nicolás Fonseca, pero recién se incorporará en diciembre de este año. River ayer llegó a un acuerdo con Montevideo Wanderers para comprar el 70% del mediocampista central de 24 años pero que se quede en el conjunto uruguayo para que siga sumando rodaje además de que Martín Demichelis todavía no tiene la necesidad de tener más caras nuevas con la población de números 5 sumado a las llegadas en el mediocampo de Facundo Colidio, Manuel Lanzini y el casi asegurado regreso de Pity Martínez.

Fonseca es hijo de Daniel, quien fue un delantero exitoso en los años 90 y principios de 2000 con una gran carrera en Europa y que también tuvo un paso por Núñez, aunque no fue el mejor. Llegó en 2002 de la Juventus y estuvo tan solo un año con la Banda donde no rindió como se esperaba y se terminó yendo por una mala relación con Ramón Díaz. Justamente el ex futbolista de la Vecchia Signora fue clave en esta negociación por su gran relación con su compatriota Enzo Francescoli y durante la semana estuvieron reunidos.

El jugador de Montevideo Wanderers nació en Italia, mientras su padre jugaba allí, hizo inferiores en el Milán y en el Novara donde debutó en la Serie C en 2018 y a fines de 2021 llegó a Uruguay para jugar con River Plate. Luego pasó al conjunto de la capital Charrúa donde sus buenos desempeños llamaron la atención de varios clubes de los dos lados del Río de La Plata y por eso mismo River quiso acelerar las negociaciones para asegurarse su fichaje.

Por último, desde Uruguay afirman que la llegada de Sebastián Boselli a la Banda está caída tras varias semanas de negociación con Defensor Sporting.