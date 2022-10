Rugby: el Club San Luis logró el objetivo y se queda en el Top 13

El Club San Luis alcanzó el objetivo por el que luchó durante toda la temporada y, con un triunfo importantísimo ante el San Isidro Club, selló su lugar en el Top 12 del 2023.

Con un formato particular, este año la máxima categoría del rugby de Buenos Aires contó con 13 equipos en Primera división. El Marista peleó durante todo el torneo del Top 13 por escapar de los puestos del descenso y finalmente ayer lo logró. En La Cumbre recibió al último subcampeón y pisó fuerte para asegurar la permanencia imponiéndose por 15 a 13 en un duelo muy parejo.

Si bien consiguió quedarse con los puntos fundamentales, no le sobró nada para superar al SIC. Un try de Ruesta y dos penales de Lamas cerraron el parcial a favor de los visitantes por 6-5. En la segunda parte con try de Oubiña y las patadas de Quatrocchi, los dirigidos por Agustín Notti pasaron al frente y se alejaron por 15-6. El try de Meyrelles sobre el final llevó suspenso para los zanjeros aunque no pasó nada más, por lo que el partido se cerró 15-13.

El Marista alcanzó las 36 unidades en la tabla y superó la línea de puntos que lo separaban del último puesto del descenso, que se definirá entre Pucará de Burzaco y Regatas de Bella Vista.

Por otro lado, el Club Los Tilos disputó su último partido en el torneo y sufrió una dura derrota en su visita a Belgrano Athletic por 61 a 7. Los del Barrio Obrero perdieron la categoría en la fecha anterior y la próxima semana afrontarán una jornada libre debido al particular fixture del 2022.

Los dirigidos por Nicolás Martínez finalizaron una complicada temporada con un saldo de 4 victorias y 20 derrotas con el que lograron la suma de 24 unidades para ubicarse en el fondo de la tabla.

La Plata Rugby goleó y quedó a un paso del ascenso

En el Torneo de Primera A, el Canario se hizo fuerte en Gonnet y se impuso por 45 a 5 frente a Lomas Athletic. Los dirigidos por Benjamín Tomaghelli supieron reponerse rápidamente de la derrota del fin de semana pasado ante Deportiva Francesa y revalidaron su posición de líder alcanzando los 100 puntos en la tabla de posiciones.

Gracias a la derrota de su perseguidor Champagnat ante Banco Nación, La Plata Rugby Club quedó a solo un triunfo de asegurar el objetivo de jugar en la máxima categoría el próximo año.

Además, el Club Universitario se hizo fuerte de local y venció por 34 a 12 a Ciudad de Buenos Aires en la fecha 24 de la Primera B. En Segunda, Albatros cayó por la mínima diferencia en su visita a Atlético Chascomús, donde perdió por 16-15. Por último, Berisso RC sufrió una goleada frente a Hebraica por 61-5 en el campeonato de Desarrollo.

TOP 13

POSICIONES

1 Hindú 92 23 21 0 2 774 503

2 Newman 84 23 18 1 4 741 469

3 SIC 75 23 16 0 7 656 482

4 CUBA 74 23 16 0 7 642 476

5 Alumni 66 23 14 1 8 616 515

6 Belgrano Athl. 55 23 11 1 11 683 537

7 Atl. del Rosario 49 23 9 3 11 643 649

8 Bs. As. CRC 41 23 8 1 14 557 667

9 CASI 39 23 8 1 14 583 729

10 San Luis 36 23 8 0 15 454 610

11 Pucará 35 23 6 2 15 543 708

12 Regatas 30 23 6 0 17 427 631

13 Los Tilos 24 24 4 0 20 470 813