Rugby: importantes triunfos de San Luis, Los Tilos y La Plata RC

Las vacaciones terminaron y el rugby volvió a tener actividad en los diferentes torneos de la URBA. Pasadas las dos semanas de descanso, el Club San Luis fue el gran protagonista de la región y se quedó con un importante triunfo en La Cumbre al vencer a Regatas por 19 a 18.

El Azulgrana no afloja, no regala nada y lucha hasta el final, por lo que obtuvo su premio en la última pelota y ahora escapa de la zona roja. En el séptimo lugar, los Maristas se consolidan en el objetivo que era no pelear por descender, algo que tiene bien lejos en la mira. Regatas otra vez se quedó sin nada luego de ir ganado todo el partido. Con dos puntos por encima de Champagnat, todavía zafan del descenso.

En el Torneo de Primera A, Los Tilos sigue firme en su camino hacia el regreso al Top 12. Con una goleada contundente en Hurlingham frente a Curupaytí por 55-9, el equipo del Barrio Obrero acumula un invicto de diez victorias consecutivas y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones donde lidera con 65 unidades. Los de verde apoyaron ocho tries, logrando sumar un punto bonus ofensivo y consolidándose como los más efectivos de la categoría. Para Curupaytí, la derrota fue un duro golpe en la tabla baja, en una de las divisiones con mayor paridad.

Por otro lado, La Plata Rugby visitó a Olivos en Munro y logró sacar adelante un duelo de mucha intensidad. En un partido cuesta arriba, el Amarillo logró reponerse de la derrota parcial ya que Olivos se fue al descanso con una ventaja de 14-3 y mantuvo el marcador a su favor hasta cerca del final, 14-10. Sin embargo, sobre el cierre del partido, un try de Facundo Scarpinelli permitió al equipo canario llevarse un trabajado triunfo. Cabe destacar que en el equipo que dirige Francisco Albarracín, participaron desde el inicio los Pumitas Juan Pedro Bernasconi y Santino Di Lucca. Con ese triunfo, La Plata mantiene su lugar de escolta, con 60 unidades.

En la Primera B, Universitario cortó su buena racha y perdió en condición de visitante frente a Manuel Belgrano por 35 a 23. De todas formas, al ser su segunda caída en la temporada, todavía conserva su lugar cómo líder del torneo donde suma 59 unidades por sobre las 58 de San Andrés.

En el Torneo de Segunda, Albatros fue goleado en Hernández por 41 a 15 frente a Saint Brendans y complicó aún más su temporada, quedado en la antepenúltima ubicación de la tabla de posiciones.