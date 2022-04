Rugby: Los Tilos no pudo en Rosario y La Plata se prende como candidato

Pasó una nueva jornada repleta de acción ovalada en los torneos de Buenos Aires, donde solamente el Club San Luis tuvo descanso.

En el flamante torneo Top 13, la máxima categoría de la URBA, Los Tilos viajó a Rosario para enfrentar a Atlético del Rosario en el marco de la tercera fecha. El Verde no pudo continuar con el envión del triunfo obtenido la semana anterior ante Regatas y fue derrotado por el elenco local, que lo superó por 28-7.

Los del Barrio Obrero fueron los primeros en llegar al ingoal en el partido: el tercera línea Joaquín Coria, a los 10 minutos de empezado el encuentro, marcó el primer try para poner la ventaja parcial de 7-3.

Desde allí, Plaza Jewell comenzó a crecer en cuanto al juego y yendo de menor a mayor consiguió una conquista en el ingoal de la visita. Esta se sumó a los dos penales anteriormente convertidos para poner el resultado parcial a su favor por 13 a 7 al término del primer tiempo.

En la segunda mitad, los dirigidos por Nicolas Martínez y Juan Misson no pudieron encontrarle la vuelta para capitalizar las jugadas de ataque y continuar marcando puntos. Fue así, que los de Rosario volvieron a golpear con un nuevo try a los 12 del complemento y con un penal convertido a los 37 encaminaron el triunfo. En la última jugada del partido los locales anotaron un nuevo try para decorar el resultado final por 28 a 7.

La próxima semana Los Tilos volverá al Barrio Obrero para recibir al siempre díficil San Isidro Club con el objetivo de alcanzar su segunda victoria en el certamen.

En el Torneo de la Primera A de la URBA, La Plata Rugby Club demostró una vez más que irá en busca del tan ansiado ascenso a la máxima categoría. El subcampeón de la temporada 2021 visitó a San Albano por la segunda fecha y logró sumar un punto bonus producto de una goleada por 40 a 19.

El Amarillo de Gonnet encontró la llave del partido en el juego de forwards, donde su joven hoocker Facundo Scarpinelli consiguió llegar al ingoal en tres ocasiones siendo la gran figura del duelo. Los dirigidos por Benjamin Tomaghelli no quieren perder pisada y una vez más pudieron sumar de a cinco unidades para liderar la tabla de posiciones con 10 puntos. El próximo sábado, La Plata será local ante Olivos.

En la Primera B, Universitario sonrió jugando en Gonnet al vencer a Hurling por un ajustado 18-15. Las Panteras fueron creciendo en su actuación donde supo golpear en los momentos justos. Jerónimo Almeida fue el tryman de la tarde y Lorenzo D’Onofrio acercó a los palos en dos penales para sellar el primer triunfo de la temporada.

En el Torneo de Segunda, Albatros no pudo hacerse fuerte como local y cayó en Hernández. San Marcos se impuso por 37-29.