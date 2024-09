San Luis venció a Champagnat en La Cumbre

En la jornada de ayer, la constante tormenta ocasionó que fueran postergados algunos partidos de los diferentes torneos de la URBA. Pero en la máxima categoría, el Top 12, San Luis le ganó un duelo por demás parejo a Champagnat. El 17 a 14 lo deja claro. Los locales se habían ido en desventaja por la mínima diferencia 10-11 al cierre de la primera parte. En el complemento Blanco Fresco hizo la diferencia. Anotó un try, un penal y un gol, el cual sumado al try de Luis Álvarez Amado le dieron la victoria a San Luis. Por su parte Champa sumó una unidad del bonus defensivo, pero como Regatas se quedó con ganas de más en la pelea de zafar del descenso. Podingo apoyó el try y Costaguta le aportó tres penales para redondear los 14 puntos.

En la Primera A, Los Tilos venció por 13 a 5 en su visita a Olivos y se mantiene como el único líder del torneo, por encima de La Plata Rugby quien postergó su duelo ante San Cirano.