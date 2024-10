Scaloni en conferencia: “No está bueno vivir de cerca el huracán”

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, brindó una conferencia de prensa en la previa al duelo de mañana por la tarde contra Venezuela, como visitante en Maturín, por la novena fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El entrenador campeón del mundo se refirió al huracán Milton, habló de la vuelta de Lionel Messi y también hizo referencia a la gran cantidad de ausencias por lesión. A la espera de novedades, el equipo argentino se entrenará por la mañana y viajará por la tarde hacia territorio venezolano -con escala en el medio-.

Consultado sobre el fenómeno climatológico del que habla el mundo, Scaloni confirmó: “Acá todo se sabe, es abierto, todos en alerta, habíamos pedido viajar, hoy no se ha podido. Nos han denegado el viaje, vamos a viajar mañana si el tiempo lo permite. Trabajaremos a la mañana y a la tarde nos vamos. No va a ser fácil llegar porque no se puede ir directo a Maturín, no se puede desde suelo americano directo a Venezuela. Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte”.

El hombre de Pujato respiró profundo cuando lo consultaron sobre las sanciones al Dibu Martínez y el Cuti Romero en la derrota de la Albiceleste frente a Colombia que dejaron a ambos afuera del partido de este jueves ante Venezuela. “Esperemos que no vuelva a pasar, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al Dibu y al Cuti, que son jugadores importantes para nosotros. Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, que en mi caso no estoy de acuerdo, lógicamente son cosas que como entrenador no me gusta perder a jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso, en que el jugador cuando es sancionado o expulsado que valga la pena o sea haya sido por algo del partido en sí”.

Sobre el regreso de Lionel Messi, el técnico argentino explicó: “Leo está bien, ha jugado varios partidos antes de venir con nosotros y es lo que necesitaba: sumar minutos. Antes de la anterior convocatoria habíamos hablado y la decisión era que no venga porque precisaba jugar. Ahora está en condiciones, está bien. Será parte del equipo”.

El probable equipo para enfrentar a Venezuela

Gerónimo Rulli será el dueño del arco ante la ausencia de Dibu, mientras que Lisandro Martínez (que jugó de lateral en los últimos partidos) acompañará a Nicolás Otamendi en la zaga. El entrenador aún no definió el esquema. En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso serían titulares, al igual que Lionel Messi y Lautaro Martínez en la delantera. Julián Álvarez y Leandro Paredes pelearían por un lugar en el equipo. Así, la Albiceleste formaría con Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez (o Leandro Paredes).