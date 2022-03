Scaloni: "Sería muy fácil decir que somos candidatos, pero estaría mintiendo"

Previo al partido de Argentina ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa desde el predio de la AFA en Ezeiza.

"Vamos a entrenar ahora a la tarde y vamos a ver cómo están los jugadores pero la idea es tener alguna variante, dentro de las posibilidades", expresó el DT. “Seguramente hagamos algunos cambios para el partido del martes. Creemos que es un momento adecuado para realizar algunas modificaciones”.

Al ser consultado por la publicación en redes sociales de Ángel Di María que hablaba de un "último partido" en suelo argentino, Scaloni aseguró que no lo vio pero imagina "que lo habrá publicado pensando en este año". "Yo les dije que el día que no jueguen más en la Selección, que sea una decisión del DT de turno y que no lo decidan ellos. Y si fue el último mejor no podía haber salido por como se dio el partido por el gol y la asistencia”, sostuvo.

Y agregó:"Después de jugar un Mundial todos hacen valoraciones. No estoy en la cabeza de los jugadores para saber que piensan. En todo caso, habrá a disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con el lujo de poder disfrutarlos por ahora".

"Hay que disfrutarlo a Messi y no pensar en el futuro. Hay un presente espectacular. ¿Por qué pensar en qué va a pasar tras el Mundial? Es inútil hacerlo. Falta mucho. No tiene sentido. Y los titulares que salen no tienen relación con lo que vive hoy él y el equipo", expresó.

Con respecto a los partidos que jugará la Selección Argentina antes de la Copa del Mundo, el técnico expresó que a pesar no haber clasificado, Italia es un equipo de gran nivel. “El fútbol es tan difícil y tan imprevisible que Italia se quedó afuera del Mundial injustamente. Porque es un gran equipo. Pedimos medirnos con selecciones de ese nivel y eso no cambia”, dijo.

"El objetivo es que los juveniles se pongan la camiseta de la Mayor. Lo único que importa es que, cuando nosotros no estemos, la Selección se siga nutriendo de jugadores", sostuvo en relación a los jugadores jóvenes convocados.

Y agregó: "Hay muchas cosas por mejorar. No creo que haya equipo perfecto. Lo que se hace bien tiene seguir saliendo bien. Hay aspectos que seguramente el rival también mirará para hacernos daño. Tenemos que estar preparados para los momentos difíciles".

"Agradezco el cariño de la gente con la Selección y nada más. Si a la gente le gusta el término 'La Scaloneta' y se divierte con el equipo, está bien. El concepto me pone un poco incómodo", sostuvo.

En cuanto al Mundial, aseguró que "no tener la posibilidad de prepararlo como se ha hecho siempre es una experiencia nueva para todos. Trataremos de que los jugadores lleguen de la mejor manera".

"Estamos para competir con cualquier equipo. Podemos ganar, podemos perder. Es tremendamente parejo esto. Sería muy fácil decir que somos candidatos, pero estaría mintiendo. Ahora, que vamos a competir, no tengas dudas", afirmó.