Se asoma el partido por Copa Argentina para el Lobo

A pesar de que el encuentro frente a Sportivo Barracas por los 32vos de final pasó hace más de un año, recién en las últimas semanas se terminó de jugar esa fase tras la reanudación del ­fútbol argentino y es por eso mismo que Gimnasia podría estar jugando la semana que viene contra Dock Sud. Aquel encuentro en febrero del 2020 contra el equipo de la D, donde el Lobo ganó por 2-0 con goles de Lucas Licht y Sebastián Cocimano, fue uno de los pocos partidos que se jugaron de esa fase ya que estaban planeados para marzo y es por eso que desde el comienzo de este 2021 se empezaron a jugar de a poco los más de 20 encuentros que quedaban sin jugarse.



Hay que recordar que este año no habrá Copa Argentina 2021, sino que será 2020/2021, siendo una continuidad de la empezada el año pasado, por lo que los equipos que quedaron afuera o quedarán a partir de ahora no volverán a disputar la competencia hasta el siguiente año. Hasta el momento, el próximo jueves está confirmado que estarán jugando San Lorenzo y Defensa y Justicia, aunque no se sabe el horario ni la cancha, pero las autoridades del Lobo y el propio cuerpo técnico fueron notificados de que esta semana podría haber novedades y que entre martes y jueves de la siguiente semana estarían disputando el partido contra el recién ascendido a la C.



Esto sin dudas impactará en el torneo local ya que estará jugando este sábado, en medio de la semana que viene y luego también fue notificado el Albiazul de que estaría jugando el lunes 29 de marzo. A pesar de esto, la dupla técnica de Leandro Martini y Mariano Messera tiene en cuenta el dato pero quieren esperar la confirmación oficial para empezar a diagramar lo que será luego del partido con Atlético Tucumán donde irán todos los titulares.



Teniendo en cuenta que Dock Sud queda en el partido de Avellaneda, la cancha donde se disputará el partido por la copa nacional sería en el estadio Florencio Sola de Banfield o el Viaducto de Sarandí donde juega Arsenal. Esta edición además tiene un sabor especial porque se comenzó jugando con Diego Armando Maradona como técnico allí en febrero y quedó marcada la foto de Maradona besando la copa.