Se asoma una luz de esperanza por Weigandt

Mientras el Lobo intenta cerrar la venta del 50% de Carbonero a Racing, debido a que perdió el restante 20% por no pagar en tiempo y forma a Once Caldas, también la dirigencia de Gimnasia continúa trabajando para incorporar en el lateral derecho y así cumplir con el pedido de Néstor Gorosito. Luego de varios sondeos por diferentes jugadores que no terminaron de convencer, volvió a sonar el nombre de Marcelo Weigandt.

A pesar de que fue titular ayer con Boca y lo sería en los próximos partidos por la licencia a Luis Advíncula, habría una pequeña predisposición del Xeneize a aceptar un préstamo con cargo para que emigre a algún equipo y ahí se asomó el Tripero. Sin embargo, por ahora la situación económica no permite desembolsar dinero para ese cargo, por lo que debería primero vender a Carbonero y luego sentarse a charlar nuevamente con el Consejo de Fútbol auriazul para tantear por última vez la situación del Chelo.

La Reserva ganó en Abasto

Ayer por la mañana la Reserva de Gimnasia recibió a sus pares de Platense en Estancia Chica a partir de las 11. Los comandados por Sebastián Chirola y Nicolás Cabrera se impusieron por 2-0 con los tantos de Leandro Mamut y Agustín Riggio en la primera parte.

Con estos tres puntos, el Lobo volvió a sumar tras la caída en Paraná la semana pasada y llegó a las seis unidades, ya que en la primera fecha había ganado el clásico contra Estudiantes en el Bosque. De esta manera se suma al lote de equipos con seis puntos y quedó a uno de la punta, que también es compartida por Aldosivi, Argentinos, Atlético Tucumán, Vélez y Newell’s.