Se complica una continuidad en el elenco de Cambaceres

Más allá de la gran noticia de jugar contra Lanús, un equipo consolidado en la Primera y modelo en nuestro país, en la Copa Argentina del próximo año, la intención del cuerpo técnico y la Comisión Directiva de Cambaceres es armar un equipo competitivo. El objetivo de eso es será luchar y conseguir, de una buena vez por todas, el ascenso a la Primera C Metropolitana y dar un salto de jerarquía como club.

En ese marco, y tal como ha informado diario Hoy en ediciones anteriores, la primera misión del entrenador del elenco ensenadense, Carlos Da Ponte, es la de mantener en el plantel a sus principales figuras, la famosa columna vertebral y el cual el DT entiende que son fundamentales para intentar seguir siendo luchadores y pretendientes a ascender en 2022.

Ellos son los mediocampistas Esteban Coronel y Sebastián Ferrario, el delantero Elías Torancio y el defensor Jorge Rosas Quintero, aunque sobre este último no hay buenas noticias. Según a la información a la que accedió El Clásico, el central paraguayo recibió varias propuestas de distintas instituciones de la Primera C, con una gran ­temporada en la espalda no es raro que eso haya sucedido.

En caso de no poder contar con el zaguero en la próxima temporada, el “Ruso” y sus colaboradores pretenden sumar a otro futbolista de jerarquía en esa posición, aunque no es una tarea sencilla. Esto se debe a que el cupo para mayores de 23 años no tiene muchos lugares (son cinco nada más), y tampoco hay muchos jóvenes que no hayan tenido contrato y puedan competir en el Rojo.

Por otra parte, vale marcar que el plantel regresará a los entrenamientos en la primera quincena de enero y los dirigentes buscan un predio en la zona para poder realizar la pretemporada.

La Liga se define en el Bosque

La gran final del torneo Clausura de la Divisional A de la Liga Amateur Platense de Fútbol se va a estar disputando el próximo domingo, desde las 17.30, en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata. El estadio Juan Carmelo Zerillo será el escenario que albergará el gran choque entre San Lorenzo de Villa Castells y Criba.

El Cuervo viene de ganarle en las semifinales a Brandsen, en tanto que el Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto venció a Curuzú Cuatiá.