Se corre la última del 2020 en Barrio Hipódromo

Martes 29, día de los ñoquis, será la última reunión del año en el hipódromo local para la cual fueron ratificados 195 caballos desparramados en 15 carreras, pero llama la atención que se hayan eliminados 170 caballos.

El Clásico Clausura (GII-2.000 mts.), carrera central, hará honor a su nombre y pondrá fin al cronograma de carreras de grado. Abierto para ejemplares de 3 años y más edad, se correrá en el decimotercer turno, a las 18.30 y han confirmado su participación 13 ejemplares, conformando un lote de pareja chance.

De los anotados, aparece uno de los mejores tres años de la temporada 2019: Australis Cheeky, que venciera en el GP Provincia de Buenos Aires y que se encuentra a la búsqueda de su mejor estado. No la tendrá fácil por las presencias de Special Dubai, Perverso Dubai, Asiatic Till, Elmaestrodelarte y Scotch and Soda.

Precisamente nuestro voto lo va a defender Special Dubai que quedó con la sangre en el ojo desde el 19 de noviembre pasado, cuando parecía que ya tenía en sus alforjas el GP Dardo Rocha y en el final se lo sacó del buche Emotion Orpen. Un participante a no descuidar es Asiatic Till, que en la misma jornada del aniversario de La Plata quedó segundo en el GP Joaquín V. González. Hoy serán 400 metros más que aquella tarde pero clase le sobra al pupilo del “Lalo” Tadei.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPóDROMO DE LA PLATA

1ra.) SECRETARIA ICON (12) PALMA DE 0R0 (8) IMPROVEDS FEMME (11)

2da.) TUVO SUERTE (11) ZINGO (13) POKEMON FILOSO (1)

3ra.) EQUAL ILUSION (2) D’OR VAN (7) DIPINTO (5)

4ta.) POR OTROS AIRES (6) EMPEROR KING y Cía.(11-11A) GASPY (8)

5ta.) LIGERA SAAM (2) BORDADITA PAMPA (14) MAGALI HOT (3) LA BARCELONETA (7)

6ta.) DOKY BLOOD (6) EL FACHERO (7) EVO REVOLTOSO (2)

7ma.) ACCEPTABILITY (9) MARIA CHUCHENA (5) POR QUE NEGAR (3)

8va.) FLOR DE BALINOTI (6) ARAGONE (12) THE CAFÉ CONCERT (5)

9na.) CHARLOTTE FLAME (16) MOST HAPPY (5) SEITER RULER (13) INTERFIZZ (15)

10a.) ISLAND OF LOVE (12) ALTA SOCIEDAD (13) ARAGONITO (10)

11a.) QUIJOTERO (7) DAICOMYO (12) GALATEO (9) CONTRAPUNTO (16)

12a.) BLESSED DREAM (12) EMBOCATOR (11) HORSE KEY (2)

13ª.) SPECIAL DUBAI (5) ASIATIC TILL (13) ELMAESTRODELARTE (12) PERVERSO DUBAI (4)

14ª.) LITTLE EMPRESS (12) GRANDIOSA ILUSION (2) ORGANICA INC (1)

15ª) FLORIANOPOLIS (14) JASY NOV (2) LEGIONA CANE (4) MORNING GLORY (6)