Se retira el Kun Agüero: herencia genética o vaya a saber qué...

Sergio “Kun” Agüero debe dejar de competir al alto nivel y todo hace indicar que en la jornada de hoy, al mediodía, se comunicará de manera oficial. O al menos su segura salida del Barcelona.

Solo me pregunto una cosa: ¿apareció in situ? ¿Nadie advirtió nada antes? ¿En ninguna institución o país? Solamente son preguntas que me surgen ante está situación porque a temprana edad le pasa esto y tiene que anunciarlo como todo hace indicar que ocurrirá.

¿Habrá sido por una herencia genética? Se pueden decir muchas cosas del Kun, pero nada que tenga que ver con una vida insana o desordenada. Por eso mismo, llama mucho la atención lo que pasó con él.

El presidente del club en el comunicado oficial

El Barcelona, a través de su presidente, anunciará hoy la finalización del contrato de Sergio Kun Agüero, quien además de haber recibido la recomendación de no seguir jugando al fútbol, podría volverse a la Argentina.

Si bien se cree que el jugador informará oficialmente el final de su carrera profesional, no se descarta que a largo plazo, con un tratamiento o con algunos cuidados, Agüero intente regresar en algún momento en una liga de menor competencia o con menos ambiciones deportivas e institucionales.