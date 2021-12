No habrá Rogel navideño para Estudiantes

El armado, y desarmado, del plantel 2022 ya comenzó. En primera instancia, la dirigencia de Estudiantes trabaja junto al cuerpo técnico encabezado por Ricardo Zielinski para acordar la continuidad de algunas piezas fundamentales para el entrenador y el equipo albirrojo.

Al mismo tiempo, se definen a los que no considerarán para el año próximo, ya sea por decisión del DT o bien porque la Comisión Directiva no está dispuesta, o no encuentra conveniente, realizar una erogación de dinero por ese futbolista. En es caso, y en una situación que enoja a los hinchas, se encuentra Agustín Rogel.

El zaguero uruguayo, que fue uno de los mejores jugadores del elenco comandado por Zielinski y que encontró en Noguera un compañero de zaga ideal, está con un pie y medio afuera del club. Según contaron al diario Hoy de manera exclusiva, el futbolista retiró todas sus pertenencias de City Bell y se fue de vacaciones con su mujer sabiendo que lo más probable es que no continúe en el Pincha. “Está difícil. No vemos un interés concreto desde Estudiantes por Agustín. Es más, él ya retiró todas sus cosas”, afirmaron a este multimedio desde el entorno del jugador. A su vez, agregaron: “Nos sorprende, mirá que es un jugador que viene de Europa y la opción de compra es muy accesible”.

Y por último, aseveraron: “Jugará en otro club que seguramente tenga más interés. Él quisiera seguir, pero no depende de él”. Rogel se encontraba a préstamo en el Pincha hasta el 31 del corriente mes y el club tenía una opción de compra por el 100% del pase en 1.500.000 de dólares. El defensor deberá retornar al Toulouse de Francia, club dueño de la ficha, en donde tiene vínculo contractual hasta junio de 2023.

Se aseguró a Godoy para la Libertadores

Fue primicia del diario Hoy en la jornada de ayer: Leonardo Godoy, lateral derecho titular del equipo de Zielinski, firmará un contrato por los próximos tres años con la institución Pincharrata luego de que el club haga uso de la opción de compra. Cabe destacar que la cláusula en el préstamo indica que Estudiantes puede adquirir el 50% de la ficha del jugador a cambio de 1.000.000 de dólares, algo que sucederá en los próximos días.

Tan es así que Talleres posee el 80% del pase y venderá el 50%, quedándose con el 30% en su poder. Mientras que Atlético Rafaela posee el 20% restante. De esta manera, con la operación finalizada, el Pincha tendría el 50%, la “T” el 30% y la Crema el 20%.