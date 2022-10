Sebastián Báez se lesionó y tuvo que retirarse en silla de ruedas

Después de su paso en falso por la Copa Davis, Sebastián Báez (35º) había regresado al país para ponerle paños fríos a la situación, salir un poco de la vorágine del circuito y para seguir entrenando rumbo a la última gira del año. Tras casi un mes de ausencia en los torneos, decidió regresar al ruedo en el ATP 250 de Gijón, evento que está debutando en el calendario de la ATP. Sin embargo, su debut no fue el que esperaba, no solo por la derrota ante Constant Lestienne (63º) por 7-6 (5), 4-4 y retiro, sino porque no pudo terminar el encuentro por una lesión.

El argentino, cuya primera mitad del año rozó la ­excelencia con triunfos en los tres primeros Grand Slams, con su primer título ATP (en Estoril) y otras dos finales (en Santiago y Bastad), lleva un tiempo en el que no logra conseguir buenas sensaciones dentro de la cancha. Es que a los malos resultados, ahora se le sumaron los problemas físicos.

En la jornada de hoy, Marco Trungelliti (241º), que superó la qualy y volverá a jugar un cuadro principal ATP (sin contar Grand Slams) desde hace tres años (Umag 2019, el último), enfrentará al local Nicolás Álvarez Varona, de 21 años y 231º del ranking. Además, Pedro Cachín (61º) deberá esperar hasta mañana para hacer su presentación: será ante el ruso Alexey Vatutin (279º), también por la primera ronda. En tanto, Francisco Cerúndolo (29º) espera en la segunda instancia por el ganador del duelo entre Fabio Fognini (57º) y Manuel Guinard (147º), dado que es el cuarto preclasificado del certamen y parte adelantado.