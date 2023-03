La Selección Argentina de básquet atraviesa un presente crítico y polémico tras la dura derrota frente a República Dominicana, que le costó la clasificación a la Copa del Mundo, algo que no ocurría desde el año 1982.

El entrenador Néstor “Che” García fue uno de los protagonistas de esta historia, siendo hace no más de ocho meses el director técnico nacional y actualmente el entrenador de los dominicanos. En su conferencia de prensa, García dio a entender que él no tuvo responsabilidad en su salida de la CABB, por lo que una de las figuras históricas del Alma, Andrés “Chapu” Nocioni, le salió al cruce con una fuerte declaración.

"Me parece que, si la Selección decidió sacarlo, algo malo habrá hecho. No creo que se tome una decisión tan drástica en medio de un proceso así porque sí y él lo tiene que reconocer. Vi unas declaraciones de un despido simpático dice que fue. Bueno, evalúa qué hiciste vos para que pase eso también”, sentenció el campeón olímpico de Atenas 2004.

“El Che me parece un tipazo, un crack, un buen tipo. Siempre la mejor onda con él” agregó Nocioni. Cabe recordar que el ex coach de Uruguay, Boca, San Lorenzo y tantos otros fue asistente de Julio Lamas, actual integrante del cuerpo técnico de Estudiantes, cuando la Generación Dorada ganó el Preolímpico 2011.

Por último agregó: “Me parecen más complicadas las declaraciones de él, como diciendo que parece ser que no fue despedido de la mejor manera. Algo habrá hecho, evalúate personalmente, a veces la autocrítica no está mal [...] Una pequeña autocrítica y ya hubiese quedado mejor”, concluyó.

Cuando Néstor García fue desvinculado de la Selección declaró: “Esto es la primera vez que lo voy a decir, a mí me cuenta mi gente, mis amigos, mis hijos, nadie sabe por qué yo no estoy en la Selección. Solo dos personas”. “Una no la voy a nombrar, solo dos personas en una conversación que tuvimos los dos. Después son todas conjeturas. Esa es la pura verdad. Hablan que esto, lo otro, que mis travesuras, nadie sabe por qué no estoy en la Selección Argentina. Solo dos personas lo saben. Ni yo, ni esa persona lo vamos a decir nunca. Esa es la verdad”, continuó García.

Además aclaró que no revelará nunca que pasó con la otra persona y remarcó: “No lo voy a decir. Pactos son pactos. Me imagino que ustedes tendrán pactos. Pactos son pactos. No respondo nada, ya sé por qué no estoy en la Selección y la otra persona también”, finalizó.