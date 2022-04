Sigamos apostando al fútbol

Por Daniel “Profe” Córdoba

El VAR aparece en el fútbol argentino. Será actor determinante en cada fecha. ¿Estaremos preparados? No lo creo. ¿Por qué? Porque en el fútbol nuestro de cada día están todos bajo sospecha. Donde hay plata, más fama, gloria y poder, todo es corrompible. Por ejemplo, en Primera C el arquero acusa a componentes de su propio equipo de que iban para atrás para ganar entre 100 a 300 dólares apostando en contra de El Porvenir, equipo al que pertenecían y por el cual jugaban . En el Calcio, la Juventus fue descendido por igual deslealtad de sus players. En la Primera Nacional, jugadores de Villa Dálmine se habrían dejado vencer para beneficiar al club del presidente de la AFA, Barracas Central. Diego Maradona dijo: “La pelota no se mancha”, pero se hace todo lo posible por hacerlo. En este contexto se oficializa el VAR, que también dependerá del humano: inventado como arma de justicia del juego es indiscutible pero lo manejarán humanos y, encima, argentinos.

En Sucre, ya disputadas tres fechas, me entero que jugadores a los cuales dirigía apostaban en contra de nuestro propio equipo, que era la Universidad de Sucre. Reuní antes de la práctica a todos los jugadores y les dije algo como esto: “Señores, llegó a mis oídos aquello que sería la posible mayor decepción de mi vida profesional, ¿ustedes apuestan contra nuestro equipo especialmente de local y contra rivales más débiles previamente? Ante el silencio general tomaré este como un sí. Con la plata de mis hijos no se jode. Con el prestigio de este o cualquier club tampoco. Desafectaré del equipo a quien crea necesario. Al preguntarle a uno de los juveniles por qué se sumó a la traición por un puñado de dólares me dijo que no era contra mí ni el club, pero que si no lo hacían, no jugarían más”. Por eso y otras experiencias, diré siempre que en el fútbol y la vida estamos todos bajo sospecha.

La AFA aplicará duras sanciones

Chiqui Tapia se mostró molesto con la situación y encomendó a la AFA el comunicado a través del cual se promete ir a fondo contra las apuestas en el fútbol y sancionar de manera “severa y ejemplificadora” a los involucrados.

Según pudo averiguar este multimedio, el presidente de la AFA se comunicó con el abogado de El Porvenir desde Catar, a donde viajó como parte de la comitiva para presenciar el sorteo del Mundial.

El Tribunal de Disciplina de la AFA recibió el caso y tendrá que actuar de acuerdo al reglamento vigente de Transgresiones y Penas para castigar a quienes participaron de una práctica que no está permitida.