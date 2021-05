Sigue extrañando a Barrios

Como sucede hace varios partidos, Gimnasia volvió a extrañar a Lucas Barrios y en ataque tiene poco peso con Eric Ramírez de titular sumado a los ingresos de Nicolás Contín que no son los esperados por la dupla. Por características, la Perla no es un número nueve sino un segunda punta o un extremo y eso no lo ayuda para encontrar su lugar en la cancha, sumado a un Tanque que fue perdiendo el puesto desde el reinicio del fútbol por la pandemia.

También como sucedió en otros partidos, desde el banco no se hicieron todos los cambios y Maximiliano Coronel por momentos terminó siendo la dupla de ataque junto a Contín a pesar de que Sebastián Cocimano esperaba su oportunidad desde el banco.