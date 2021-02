Sin clásico a la vista, Recoome se conforma con un “Especial”

Ayer arrancó febrero y el calendario hípico 2021 indica que esta tarde hay una nueva función (la undécima reunión del año) en la pista del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de trece carreras. El cotejo inicial se larga a las 14.15 y el de desquite cuando el sol comience a recostarse en el horizonte, alrededor de las 19.45.

Tempranito nomás, en el quinto turno, se corre el Especial “Snow Gambler”, reservado para todo caballo de cuatro años y más edad, a peso por edad, dispuesto a cotejar fuerzas sobre 1.100 metros. Del lote de seis participantes destaca su chance Recoome que desde el regreso de la actividad –mes de octubre pasado- hilvanó seis éxitos consecutivos y hoy tratará de que no se corte la racha. Es cierto que los porotos se cuentan cuando se cruza el disco, no antes; pero el ejemplar que entrena Isidoro San Millán viene de ganar un hándicap cargando 64 kilos y dándole ese día a sus rivales entre 9 y 12 kilos. Hoy, a peso igual que sus ocasionales contrincantes, parece que será un mero trámite. Entre los que pelearán por acompañarlo en una llave están Bohemio Sale y Castelforte, de buena campaña pero que no corre desde hace más de un año.

CANDIDATOS PARA HOY EN LA PLATA

1ª.) CHE CAMPEÓN (7) IRL ANDES BEST (3) RED BEDUINO (1)

2ª.) EL DE LA TIERRA (4) DEBEDE (3) STAR LEADER (2)

3ª.) ATREVIDA TANTO (5) GAUCHA VERSERA (1) DOÑA GUARANÍ (2)

4ª.) JOLGORIO KEY (1) FURIOSO NAPO (2) GRANDE POQUEMON (3)

5ª.) RECOOME (4) BOHEMIO SALE (6) CASTELFORTE (2)

6ª.) PROFESIA MORA (4) NOUNOU DREAMS (1) ORSANCO (5)

7ª.) SELL SIDE (7) EQUAL FRANCÉS (6) RENAUT DE MONTAUGNE (8) DON NOTABLE (3)

8ª.) NIKO CARSON’S (6) VENTAJERO GOOD (2) MISIL ROCK (7)

9ª.) TE VI VOLAR (3) ROMAN STYLE (8) SHE’S MATILDAY (6) ROMANTIC GIRL (2)

10ª.) GABYTO CAT (2) TIO TOTO (4) SOY DE LEPANTO (5)

11ª.) ZAMBITA LETAL (2) ALMAZ AYANA (9) ÍNTIMA (7)

12ª.) RÍO FANGIO (5) ASTUR RULES (12) VIENE LA NOCHE (3) QUÉ INFERNAL (6)

13ª.) FIERA DE MACABU (10) DIVINA FLOR (2) CORONITA NESS (8) HUMAHUACA (3)