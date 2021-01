Turf: 15 carreras en la ruleta del turf platense

No hay respiro para los burreros desde que arrancó el nuevo calendario hípico. El mismo indica que esta tarde hay una nueva función (la quinta reunión del año) en la pista del Barrio Hipódromo para ofrecer un anémico programa de 15 carreras. El cotejo inicial se larga a las 13.30 y el de desquite cuando el sol comience a recostarse en el horizonte.

Alrededor de las 19.30. Promediando la reunión, en el décimo turno, se correrá el Clásico Santiago Luro, reservado para yeguas de 3 años y más edad. Serán seis las ejemplares dispuestas a cotejar fuerzas en el tiro de los 1.100 metros y del lote se destaca la presencia de Empeñosa Rimout, que el domingo pasado obtuvo la cuarta victoria de su breve campaña. Casi sin descanso, hoy irá por un nuevo éxito.

De yapa habrá otra carrera jerárquica, el Clásico Jockey Club Argentino (L), abierto para todo caballo de 3 años y más edad. Los ratificados fueron cuatro competidores, de los cuales dos lo harán en yunta, que medirán fuerzas a través de 1.400 metros. La carrera le quedó servida en bandeja a Cappello, que viene de ganar un cotejo clásico de punta a punta, por lo que hoy intentará aplicar la misma receta para sumar una nueva victoria a su campaña.

Los candidatos de Hoy

1ª.) BOUCLET NISTEL (2) CAMBRILLS GIRL (3) CLARISA LETAL (4)

2ª.) PIPA DE AGUA (4) PALOMA DE LAGOS (8) NOTA AL PIE (7)

3ª.) MUY MAGA (6) ANDRIANA (2) MAGNAMARA (5)

4ª.) TREMENDA POTRANCA (3) ZAMBITA LETAL (2) TAPIT RULER (12)

5ª.) XENEIZE (13) INTER FIZZ (6) SAYURI (10) PERFECTA LEY (9)

6ª.) QUEEN STYLE (5) HUMAUACA (3) BABY BAILA (1)

7ª.) CAPPELLO (3) A GREAT DEAL (1) IL FATTO (2)

8ª.) EOLIA CAT (5) BOHEMIO SALE (4 A) ROYAL DIGGER (3)

9ª.) REGALITO SALO (10) EL INCOHERO (6) GREAT CHACARERO (8) LEGIONARIO FAST (1)

10ª.) EMPEÑOSA RIMOUT (1) DOÑA ITZA (2) FRANCHESCA SPRING (3)

11ª.) ATAMISQUE (3) KIRIS ZEN (10) JAUBERT (9) SING IN CAMP (13)

12ª.) RONIN INC (5) SYCOMORE WAR (6) LONGINO (3)

13ª.) GRAN CALIOPE (5) PERFETO (9) PEKERMAN (7)

14ª.) FRANCISCO (1) ELEPANTS (6) DAYTONO (9) KRAMPUS (14)

15ª.) ON YOUR SIDE. (12) BLESED DREAM (4) HORSE KEY (14) SELL SIDE (15)