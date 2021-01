Royal Visión e Ideocrática se van a sacar chispas esta tarde

El nuevo calendario hípico indica que esta tarde hay una nueva función (la novena reunión del año) en la pista del barrio Hipódromo para ofrecer un interesante programa de trece carreras. El cotejo inicial se larga a las 13.45, y el de desquite, cuando el sol comience a recostarse en el horizonte, tipo 19.45.



Promediando la reunión, en el octavo turno, se correrá el Clásico Lucio Taborda (G. III-1.400 m), reservado para yeguas de 3 años y más edad. Serán cinco las ejemplares dispuestas a cotejar fuerzas y del lote destacan nítidamente las presencias de Ideocrática que viene de ganar las últimas tres presentaciones y Royal Visión que a pesar de tener seis años ha corrido poco –por problemas de salud– pero muy bien. Cantó victoria en ocho de las trece carreras que disputó, con la particularidad que venció en los tres hipódromos.



La pupila de Oscar Frávega, que ganó la edición pasada de este clásico, está pasando por el mejor momento de su campaña y entre sus últimos logros se anota el Clásico Marcos Levalle (G. II-1.600 m). Por su parte, la pupila de Mayansky Neer supo mantenerse invicta en sus primeras cinco presentaciones, después vino un parate de casi un año,una lesión y luego la cuarentena, para sumar tres éxito más, los últimos dos en línea. ¡¡Se van a sacar chispas desde el pique a la raya!!

CANDIDATOS PARA HOY EN LA PLATA

1ª.) SPLENDID NISTEL (9) NISTEL QUEEN (8) BATTAGLIA (1)

2ª.) JUAN SARAMBI (5) FIRST SEATTLE (2) DREAMKING (12)

3ª.) LENUSHKA (5) FLORIANOPOLIS (4) MERETRCIOUS (3)

4ª.) SNIGGER (2) GATO MALO KEY (6) DON CIRO (7) OJO DE HURACAN (4)

5ª.) MARCUS VINICIUS (6) QUIL HERO (3) TIO BOY (2)

6ª.) JEY VAN (2) MEXCALLI (3) AERO BAM (6)

7ª.) LIGERA SAAM (5) GODESS MASTER (13) SECRETARIA ICON (9)

8ª.) ROYAL VISION (5) IDEOCRATICA (1) FY SPREE (3)

9ª.) LUNA ESPAÑOLA (5) AMIGA DE LA VIDA (1) TURISTA (9) PETITE ITZA (4)

10ª.) EASTER SONG (11) JAPONES RYE (3) UN IDENTICO (9)

11ª.) LIZA MINELLI (5) SEEKING STORM (3) GLEN BAREN (9)

12ª.) BY SUMBA (13) TRUE INKA (10) IMPROVEDS FEMME (2) ANOTHER RED (7)

13ª.) STRETOVICH (14) AZOR CATALAN (1) WAY FAIR (13) MACHIÑIO (16A)