Sin Messi, la Selección Argentina comenzó a entrenarse en Filadelfia

En el marco de lo que serán los dos amistosos contra El Salvador y Costa Rica por la Fecha FIFA, la Albiceleste comenzó a entrenarse en los Estados Unidos.

Dichos encuentros tendrán lugar el próximo viernes y el martes 26 con el objetivo de fortalecer el plantel e integrar a los futbolistas que están dando sus primeros pasos en el seleccionado mayor.

La lista de nombres, con respecto a la primera que diagramó el entrenador, tuvo varios cambios por lesión, entre ellos Lionel Messi.

Además del astro rosarino, quien padece una “pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”, según informó Inter Miami, no se incorporarán Marcos Senesi, Paulo Dybala y Exequiel Palacios. Para reemplazar al defensor el DT convocó a Nicolás Valentini (Boca Juniors), mientras que en lugar del jugador de Bayer Leverkusen se sumó Guido Rodríguez. Un caso particular es el de Lisandro Martínez porque no está teniendo minutos en Manchester United a raíz de una lesión ligamentaria en una de sus rodillas, pero continuará su recuperación con el cuerpo médico de la Argentina y será parte del plantel.