Sobrepoblación en el medio: con el regreso de Zuqui, Estudiantes buscará vender

En las últimas horas, Estudiantes le comunicó a Fernando Zuqui que regrese a la institución y esté a disposición del cuerpo técnico de Leandro De­sábato para cuando se vuelva a los entrenamientos en el fútbol argentino. Ahora, el club deberá desprenderse de algunos nombres en el mediocampo, ya que cuenta con varios futbolistas de similares características para una posición en la que el DT dice estar cubierta.

Al mendocino se le notificó que tendrá que retomar los entrenamientos cuando sea oficial por parte de la AFA en el predio de City Bell. Fernando Zuqui tiene vínculo con el Pincha hasta junio de 2021, que comparte en partes iguales con Boca. Un jugador que estaba en los planes de Eduardo Domínguez, pero por el que no se hicieron esfuerzos por la cifra que había que pagar.

La vuelta del exjugador de Godoy Cruz de Mendoza y Boca Juniors no quita que Estudiantes no arremeta en pos de que se cumpla lo que cree que corresponde, aunque Colón no da el brazo a torcer y piensa en el armado del próximo plantel. Una historia que promete más capítulos, ya que el final por ahora no está cerca de resolverse.

Vale recordar que el mendocino llegó a Colón con una cláusula, donde marcaba que en caso de superar el 70% de los encuentros de la temporada 2019/2020, la institución santafesina debía comprar a Zuqui en 2.000.000 de dólares. Es así como luego de haberse decretado la finalización de la temporada por parte de la AFA, Estudiantes reclama que se haga efectiva dicha compra. Sin embargo, Colón desestimó la solicitud de Estudiantes y, por si fuera poco, recargó con un pedido de resarcimiento al club de La Plata por no poder usar al jugador por el parate del fútbol a causa de la pandemia del coronavirus. Un ida y vuelta que será resuelto en tribunales.

En medio del litigio entre el Sabalero y el Pincha, Desábato contará con un volante más en su plantel. Hoy en el mediocampo del equipo se encuentran: Javier Mascherano, Iván Gómez, Nahuel Estévez, Enzo Kalinski, Andrés Ayala, David Ayala, Lucas Rodríguez, Franco Sivetti, y ahora se suma el mencionado Fernando Zuqui. Esta cantidad de nombres muestra a las claras que el club está obligado a desprenderse de uno o más futbolistas. Además, si se concreta la llegada de José Sosa, la dirigencia deberá vender o dar a préstamo a más jugadores.