Sorprendió Sidney Lima a los más creídos y se llevó el “largometraje”

Por GALOPÓN

Novena reunión del mes en el teatro del turf del Barrio Hipódromo con 13 carreras en una tarde nublada y destemplada, de un incipiente otoño, con un sol mezquino. El décimo turno estuvo reservado a la disputa del Especial Jockey Club de Mendoza (2.000 mts.) reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador. Las ausencias de Jack Bauer, Heat Miami y Milanés Joy dejaron más anémico el número de competidores. Scotch and Soda se “comió” la pizarra pero trasladado el pleito a la pista, Sidney Lima sorprendió a los más creídos, derrotando por dos cuerpos y medio a Galán Galés, que por el pescuezo dejó tercero a Sigurd.

Así, el conducido por “Edu” Arias logró el cuarto triunfo de su campaña. La carrera ocupó el quinto turno de la reunión desarrollada ayer en el teatro del turf del Barrio Hipódromo sobre una pista que estaba pesada pero que lucía en muy buen estado de mantenimiento, y con buena cantidad de público en las tribunas.

El ganador abonó el “jugoso” dividendo de $15,15 por boleto y empleó un tiempo de 2m04s 96/100 para los dos kilómetros de recorrido.

Ordenada la suelta el favorito Scotch and Soda asomó al frente con pequeña ventaja sobre Tornazolado, quedando cerca Sidney Lima y Galán Galés, completando el lote Sigurd y Derby Four. Formalizada la carrera, Tornazolado se le fue al humo al puntero y cuando encararon el codo del Colegio Nacional lo rebasó sacándole dos cuerpos de luz. Así, encararon la recta de enfrente, con el montado por Andrea Marinhas firme en la delantera, con largo y medio de luz sobre Scotch and Soda, Sidney Lima y Galán Galés que se juntaban en su persecución.

Trasladado el pleito al codo de la calle 41, el puntero veía igualada su línea por Sidney Lima, quedando cerca el favorito por los palos y Galán Galés buscaba su andarivel, todos muy juntos. Así, negociaron toda la elipse y al entrar al derecho Sidney Lima con potentes brazadas apareció “inesperado” dominante de la situación sobre el favorito, mientras Sigurd por los palos y Galán Galés abierto buscaban reaccionar.

Faltando 250 metros se afirmó adelante Sidney Lima para finalmente cruzar la raya con holgura sobre Galán Galés que en el final le ganó la pulseada a Sigurd por el puesto de escolta.

Por último, el vencedor empleó los siguientes parciales: 26s 91/100 para los primeros 400 metros, 51s 75/100 para los 800, 1m16s 32/100 para los 1.200 y 1m40s 01/100 para la milla.