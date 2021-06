Sorpresa en Brasilia: se vende más la camiseta del astro argentino que la de Ney

Brasil - Enviado especial

Maradona es más grande que Pelé y Messi es mejor que Neymar. Parece que la rivalidad en el fútbol entre Brasil y Argentina se fue achicando a partir del aterrizaje al mundo del extraterrestre llamado Lionel Andrés Messi. El astro argentino, que hoy cumple 34 años, sin querer construyó un puente que une a los fanáticos brasileros con los hinchas Albicelestes.



El semblante en las calles de Brasilia, capital del país, tiene una clara tendencia a mostrar mayor interés y deseo porque la Selección Argentina salga campeona de la Copa América, que el anhelo que el local sea el que dé la vuelta olímpica en el estadio Maracaná el próximo 10 de julio. No solo eso, sino que en una recorrida exclusiva de diario Hoy por las ferias más céntricas y grandes de la ciudad, en las ventas de camisetas también hay inclinación por las del crack de Argentina, por sobre la estrella del PSG y Brasil, Neymar Junior.



El último fin de semana, donde se reúne la mayor cantidad de gente en la “Feira da Torre de TV”, hubo furor en las tiendas para conseguir la casaca de Lionel Messi. En un diálogo privilegiado de este multimedio con María, comerciante de la feria, contó qué es lo que piden los hinchas de la selección Verdeamarela. “En mi local tengo solamente camisetas de Brasil con el número de Neymar, pero muchos de los que vienen aquí solicitan la de Messi”, confesó la vendedora de la feria.



Además, explicó que en la capital no hay muchos fanáticos del fútbol como en otros lugares, ya que no hay clubes grandes en Brasilia. “Aquí solo tienes dos equipos, Gama y Brasiliense. Son clubes muy pequeños, que están en el ascenso”, dijo.



Por otro lado, en la previa al encuentro que se disputaba en la noche de ayer entre Brasil y Colombia por el Grupo B en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, en las calles de la capital hubo pocas camisetas del combinado de Tite. El fervor de los torcedores (simpatizantes), recién llegaría si se da una final entre Argentina y Brasil. Por ahora, frío ambiente de los locales y más inclinación por Messi y el conjunto nacional, que por los locales y Neymar.