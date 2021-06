Estudiantes sacude el mercado y va por Del Prete

En la dulce, pero larga espera. Estudiantes tendrá de aquí en adelante pocas semanas para incorporar los futbolistas que puedan elevar el nivel del actual plantel de Ricardo Zielinski, antes de que comience el campeonato. Varios ya pegaron el portazo, otros lo harán en breve y los que llegan siguen siendo apuestas.



Ya sin Lucas Rodríguez, que se fue con el pase en su poder y recientemente fue presentado como nuevo refuerzo de los Xolos de Tijuana, ahora se le sumará la partida de Martín Cauteruccio.

El delantero de 34 años, a quien se le vencía el contrato en diciembre de este año, recibió el permiso de la dirigencia para poder viajar a Mar del Plata y ultimar los detalles para convertirse en nuevo jugador de Aldosivi. Caute, que se va sin pena ni gloria, y que al igual que Tití, Enzo Kalinski y Mauro Díaz, no le dejará nada al club, se realizará la revisión médica en las próximas horas y se sumará a la pretemporada del equipo dirigido por Fernando Gago. Además, según pudo saber El Clásico, también podría llevarse al ex-River, Mauro Díaz.



De esta forma, ante la salida del atacante con más promedio de gol entre los delanteros, la Secretaría Técnica avanzó en la contratación de un futbolista con características ofensivas y con un presente goleador. Se trata de Gustavo Del Prete, jugador del Montevideo City Torque, que tiene 25 años, es argentino y tuvo sus inicios en Cipolletti. Actualmente es el máximo anotador de la Copa Sudamericana, aunque su equipo haya quedado eliminado en el grupo que compartía con Independiente.



Si bien no es centro delantero, puede ocupar todos los lugares de ataque. En el elenco uruguayo se desempeña como extremo por derecha, pese a que también ocupó el lugar de nueve.



Disputó 57 encuentros, marcó 21 tantos y dio 5 asistencias. Si bien no llega con cartel y tampoco es del pedido del entrenador, los números son buenos.



En el medio hubo varios “no” y algunos interesados pero imposibles desde lo económico. El DT está ansioso y necesitado de nivel, en tanto en la dirigencia son más pacientes y creen que la próxima semana puede haber novedades respecto a las negociaciones con Javier Correa, delantero del Santos Laguna.

Cauteruccio salió muy caro



Tal como se venía manejando, Martín Cauteruccio se desvinculó de Estudiantes de manera anticipada y pasará como jugador libre a Aldosivi. Cauteruccio jugó 23 partidos en un año y medio en el Pincha y marcó seis goles. Pero al venir de un club mexicano, su contrato en dólares resultó muy alto para la institución contemplando el costo-beneficio y la productividad alcanzada.