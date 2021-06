34 años y un pedido al cielo... ¡Ser campeón con la Selección!

Como indican las estrofas de la canción del músico Coti Sorokin, el 24 de junio de 1987 nacía en un barrio del Viejo Rosario, Lionel Andrés Messi. Estadísticamente el mejor jugador de la historia contemporánea, y para muchos argentinos, la horma en el botín que había colgado Diego Maradona cuando se retiró a finales de los ’90.



Hoy, siete años después de la final del Mundial 2014, cuando estuvo a un partido de alcanzar la gloria eterna, Messi sigue buscando cumplir la última gran misión de su carrera: ganar un título con la Selección mayor.



Ya fue campeón olímpico, campeón juvenil, es el jugador argentino con más títulos oficiales en competencias de clubes de la historia del fútbol, además de ser el máximo goleador de la Selección nacional y que acaba de igualar la marca de mayor cantidad de partidos defendiendo la camiseta celeste y blanca.



Con 34 años, Messi no sufrió nunca lesiones graves en su carrera, mantuvo una conducta intachable y hoy pasará su cumpleaños en Argentina como hace mucho tiempo no ocurría. No se descarta un viaje relámpago a Rosario para estar junto a su familia en un festejo reducido y con aforo, para luego volver a entrenar mañana con la Selección en Ezeiza.





Este cumpleaños llega en el medio de la disputa de la Copa América, con el equipo descansando en nuestro país antes del encuentro con Bolivia y con el referente como capitán, seguramente compartiendo el almuerzo o el desayuno junto a sus compañeros.



La última misión espera a la vuelta de la esquina. Ser campeón sería el mejor regalo para un 2021 tan extraño como positivo para el equipo nacional.

LOS 10 ÍTEMS DEL 10

- 37 títulos oficiales con 34 años de vida

- 920 partidos oficiales

- 743 goles oficiales

- 0,81 promedio de goles por partido

- 1.158 goles, contando amistosos y ­partidos en inferiores

- 73 goles en la Selección (máximo goleador histórico)

- Único jugador en la historia que en una misma temporada ganó Balón de Oro, FIFA World Player, Trofeo Pichichi y Bota de Oro

- Jugador con más Balones de Oro

- Jugador más joven en conseguir tres Balones de Oro

- Jugador con más Botas de Oro