Surfing Boy y Atrevida Tanto, los dueños de la cartelera jerárquica

Pasó la gran fiesta del turf platense que se vivió a full, y como dicen que “el espectáculo debe continuar”, es por eso que hoy habrá acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo. A partir de las 13.30, levantará el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante función de 14 actos, estando anunciada la última carrera para las 20.

La cita hípica contará con doble cartelera jerárquica. Una es el Especial Haras La Leyenda de Areco (1.400 mts.), que está abierto para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras y han comprometido su presencia nueve ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $630.036.

Dicen que “kilos son medallas” y es por eso que vamos a confiar en Surfing Boy, titular de siete éxitos y por eso que llevará 60 kilos de gravamen. Ejemplar muy versátil que se mueve bien tanto en las pujas de velocidad como en la media distancia. Así viene de escoltar al veloz Eliceo en 1.200 metros y ahora sube 200 metros más para vérselas con la peligrosa yunta conformada por Berseker y Scotch And Soda.

En la otra parada jerárquica, el Especial Haras Carampangue (1.200 mts.), defenderá nuestro voto Atrevida Tanto que vuelve al Bosque luego de una incursión palermitana y que buscará retornar a la senda triunfal. Igualmente no la tendrá fácil ante la experimentada Kali Maní y Amiga de La Vida, que aparecen en su camino como principales escollos a superar.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para esta tarde

1) SHE IS AND ALLY (6) LLAMA HERA (8) SIL TOP (9)

2) ORIENTAL COUNTESS (1)BAMBA CAMP(2)MUÑEQUITA DE TRAPO (6) 3) SURFING BOY (8) BERSERKER y Cía. (6-6A) D’OR VAN (7)

4) BUENA B (5) LA RAMONITA (7) WIN THE STRIPES (2)

5) CATASTRO (3) DON ESCULAPIO (9) LUCAS ICY (11)

6) DON DIDO (8) CHE BANDIDO (4) ORO VALIDO (9)

7) DESPEGARA PACK (11) STAR OF BEACH (5) BOMB TRUE (3)

8) SAN COSMO (5) LACHO LIN (1) SLOAM (7) KILDARE SPRING (13)

9) TICO TICO (5) TENGO FULL (2) ANDA CONMIGO (3)

10) NURVAL(14)DOMINGO RYE(9)RUBI SELECTO(2)SHAKING MONEY (6)

11) ATREVIDA TANTO (8) KALI MANI (6) AMIGA DE LA VIDA (5)

12) TWITTER IN DUBAI (2) ELMASA (5) MARINA DE SANTIAGO (7)

13) LAND ROBERT (12) VASCO EL DOCTOR (5) WALTER FOR EVER (7)

14) ANGELICAL LADY (11) TWIPPER (10) LADY CATERINA (12) DIAS DE RADIO (7)