Tenis: se sorteó el Argentina Open en Buenos Aires

A un día del inicio del Argentina Open, la sala de prensa del Buenos Aires Lawn Tennis Club fue el escenario del sorteo para la primera ronda del torneo. El cuadro principal contará con dos enfrentamientos entre jugadores argentinos, mientras que las principales figuras del certamen, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti y Holger Rune, debutarán directamente en la segunda ronda.

El último campeón, Facundo Díaz Acosta, junto al director del torneo, Martín Jaite, fueron los responsables de extraer las bolillas que definieron los cruces. Entre los encuentros más destacados se encuentra el duelo sudamericano entre Diego Schwartzman y el chileno Nicolás Jarry, además de los choques entre Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, y Mariano Navone frente a Franco Comesaña. Cabe mencionar que algunos jugadores aún no conocen a sus rivales, ya que la fase clasificatoria sigue en desarrollo.

Francisco Cerúndolo, el tenista argentino mejor ubicado en el ranking, expresó su entusiasmo por el inicio de la competencia: “Es un torneo que disfruto jugar, en el que he tenido buenos resultados, aunque en otras ediciones no llegué tan lejos. Jugar en casa me permite vivir la experiencia día a día, compartirla con mis seres queridos y enfocarme en cada partido. Me siento bien, tuve una buena actuación en el Australian Open y llego con buenas sensaciones. El cuadro es muy competitivo, con rivales difíciles. Zverev puede ser candidato, pero creo que el nivel está muy parejo. Ojalá pueda llegar a las instancias decisivas”.

● Alexander Zverev (ALE) - ingresa en segunda ronda

● Lorenzo Musetti (ITA) - ingresa en segunda ronda

● Holger Rune (NOR) - ingresa en segunda ronda

● Roberto Carballés Baena (ESP) vs. Dusan Lajovic (SRB)

● Qualifier vs. Qualifier

● Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Luciano Darderi (ITA)

● Corentin Moutet (FRA) vs. Jaume Munar (ESP)

● Damir Dzumhur (BIH) vs. Pedro Martínez (ESP)

● Diego Schwartzman (ARG) vs. Nicolás Jarry (CHI)

● Sebastián Báez (ARG) vs. Camilo Ugo Carabelli (ARG)

● Facundo Díaz Acosta (ARG) vs. Thiago Seyboth Wild (BRA)

● Alexander Muller (FRA) vs. Qualifier

● Tomás Etcheverry (ARG) vs. Joao Fonseca (BRA)

● Hugo Gaston (FRA) vs. Qualifier

● Mariano Navone (ARG) vs. Francisco Comesaña (ARG)