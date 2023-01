Tenis: Tsitsipas se clasificó a las semifinales del Abierto de Australia

El Abierto de Australia 2023 tuvo varias sorpresas. La temprana caída en segunda ronda de Rafael Nadal y Casper Ruud, primer y segundo preclasificado respectivamente, abrió una gran interrogante respecto a quién podría quedarse con el título. Pero lejos de esa situación, Stefanos Tsitsipas (n°4 del ranking ATP y tercer preclasificado) volvió a protagonizar un gran partido y dejó en claro que quiere ir por el campeonato.

Por los cuartos de final, el griego venció categóricamente a Jiri Lehecka (71°) por 6-3, 7-6 (2) y 6-4 en dos horas y 17 minutos de juego. De esta manera, avanzó a semifinales y mantiene viva la ilusión de conseguir su primer Grand Slam.

“Me siento bien con mi tenis. No me he sentido tan bien en mucho tiempo. Soy un jugador diferente, estoy jugando distinto porque mi mentalidad ha cambiado. Cuando estoy en la pista no pienso en aspectos negativos, simplemente salgo y me pongo a jugar”, declaró luego de obtener el triunfo.

Esta será la cuarta ocasión que dispute las semifinales en Melbourne, la tercera de manera consecutiva, aunque nunca logró ­llegar a la final. En 2019 cayó ante Nadal. En 2021, tras dar el batacazo en cuartos ante el mallorquín, perdió en tres sets con Daniil Medvedev. Y también el año pasado fue eliminado por el ruso.

Próxima parada, las semifinales

Tsitsipas ya conoce su rival en la siguiente instancia: será Karen Khachanov (20°). El ruso viene de eliminar al estadounidense Sebastian Korda, quien debió abandonar el juego por una lesión en su muñeca. De todas formas, el partido se llegó a jugar hasta el tercer set, donde Khachanov se imponía por 7-6 (5), 6-3, 3-0.

“Es un partido que espero con ganas”, dijo Tsitsipas, que domina por 5-0 el historial ATP sobre Khachanov. “Sin dudas, estoy contento con la forma en que estoy jugando. Quiero alcanzar un nivel superior. Espero crear algunas experiencias mágicas en Australia”, agregó.

El sueño de ser el n° 1 está vigente

Stefanos Tsitsipas no solo tiene la posibilidad de conseguir el primer Grand Slam de su carrera, sino que también podría alcanzar

por primera vez la cima del ranking ATP una vez que finalice dicho torneo. Para ello, está ­obligado a quedarse con el título en ­Melbourne.

Cabe resaltar que esta posibilidad surgió a partir de la decisión que tomó Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, de no participar en el Abierto de Australia. Además, el griego también se vio beneficiado por las caídas de Nadal y Ruud, aunque en camino todavía queda Novak Djokovic.