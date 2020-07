The Last Dance, nominada a los Emmy

Sin lugar a dudas que The Last Dance fue una de las revelaciones en los últimos meses. La serie que cuenta la vida y la carrera de Michael Jordan fue producida por ESPN y emitida por Netflix, y generó un gran impacto en todo el público, no solo en el fan del deporte.

Ayer, el documental fue nominado a tres categorías en los premios Emmy: mejor documental/serie no ficción; mejor dirección en documental/serie no ficción, y mejor edición de imagen/fotografía en documental/serie no ficción.

The Last Dance repasa toda la etapa de Michael Jordan en los Chicago Bulls, como así también los meses en los que decidió retirarse y dedicarse al béisbol. Además, el documental también se centra en Scottie Pippen, Dennis Rodman y Phil Jackson, entrenador en la época que los Bulls lograron seis anilllos de la NBA.