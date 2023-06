Tras el descanso, el Lobo se reencuentra en Abasto

El Lobo cortó la mini racha negativa de cuatro partidos sin ganar tras conseguir el triunfo agónico contra Huracán y el plantel tuvo dos días libres ya que venía de más de una semana sin descanso entre partidos de Liga y Copa Sudamericana, sumado a que este fin de semana no habrá fecha FIFA y recién el miércoles que viene estará enfrentando a Central Córdoba de Santiago del Estero en su estadio.

Este encuentro será nuevamente importante para Gimnasia ya que se ubican en la mitad de la tabla y a pocos puntos de los últimos que ingresan a los puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual. A pesar de que faltan muchas fechas entre final de Liga y la Copa de La Liga que se jugará en la segunda parte del año, el objetivo propuesto a principio de año por parte de Sebastián Romero y sus dirigidos fue clasificar nuevamente a una copa internacional por lo que busca estar lo más cerca posible.

Con el comienzo de los entrenamientos está mañana a partir de las 9:30, el Tripero se entrenará hasta el martes inclusive donde luego viajará a Santiago del Estero para esperar el duelo contra el Ferroviario. Para este partido, Chirola analizará las evoluciones de Bautista Barros Schelotto y Matías Melluso que vienen con diferentes golpes pero apuntan para estar lo antes posible y especialmente en el duelo contra Universitario por Sudamericana. El otro jugador que quedó afuera por una molestia es Nicolás Colazo y también se espera su evolución para ver si ocupa un lugar en el lateral izquierdo.

Además de esto, Franco Torres fue una pieza clave para el triunfo del Mens Sana contra el Globo y mete presión para meterse en el 11 inicial en un puesto donde está jugando Franco Soldano pero el ex-Boca no está rindiendo de la mejor manera. Por eso mismo el categoría 99 tiene muchas chances de ser titular. Luego el resto del equipo no sufriría modificaciones, siempre y cuando no haya lesiones de por medio, aunque restan varios días de entrenamientos y Romero siempre ha tratado de ir rotando.

Tarragona disponible para Santiago del Estero

Cristian Tarragona, que viene de ser el goleador del triunfo albiazul en el último minuto contra Huracán, en dicho festejo del gol sobre la hora en el Juan Carmelo Zerillo se sacó la camiseta y fue directo al alambrado de la ochava de tribuna de 60 por lo que fue amonestado. Sacada la amarilla y terminado el enfrentamiento en 60 y 118, comenzaron las dudas respecto a si el delantero Tripero había llegado o no a la quinta amarilla lo que impediría que juegue el próximo miércoles en Santiago del Estero contra Central Córdoba.

Estas dudas sucedieron porque en diversas páginas web o aplicaciones, habían determinado que Tarragona fue amonestado contra Racing y sumado a las amarillas recibidas contra Barracas Central, Estudiantes, Belgrano y en la noche del martes llegaba a las cinco y se perdía la próxima fecha. Sin embargo ante esta información, desde Gimnasia le confirmaron a este medio que el ex-Vélez nunca recibió una amarilla contra la Academia y en el sistema Comet figura que contra el Globo llegó a la cuarta.

De esta manera, Sebastián Romero no tendrá problemas para contar con una de las piezas claves en su equipo y especialmente en el ataque Mens Sana pero igualmente el santafesino ha quedado en la cuerda floja ya que está a una de amarilla de tener que cumplir una fecha de suspensión. Además es el único que está en esta situación mientras que otros como Matías Melluso, Alan Lescano y Leonardo Morales se encuentra con tres amonestaciones.

Contín se despide de Gimnasia

Durante el día de ayer se avanzó fuerte en la rescisión de contrato de Nicolás Contín y el delantero nacido en Caa Catí estará sumándose a Sports Boys de Perú. El delantero, que ha quedado muy atrás en la consideración de Sebastián Romero y que en el último tiempo no rindió como lo esperaba el cuerpo técnico, tiene contrato con Gimnasia hasta finales de este año, pero ante la oferta del conjunto peruano y la no continuidad en el Lobo, durante la última semana la gente que lo representa comenzó a trabajar en la rescisión del vínculo en la institución albiazul seis meses antes como así también en llegar a un acuerdo por un año con el equipo que actualmente dirige Fernando Gamboa desde hace semanas.

De esta manera, Contín se suma a Tomás Muro y Tomás Fernández (que también rescindió y se fue a Atlanta) como las primeras bajas para Chirola en este mercado de pases. Teniendo en cuenta que se rescindió el contrato, el Tripero llegó a un acuerdo con Sports Boys para que si el Tanque continúa jugando allí durante el primer semestre del 2024 tendrá un resarcimiento económico. En total, el atacante Mens Sana jugó 84 partidos y convirtió 14 goles, el último de ellos a Instituto en el inicio de la actual Liga.