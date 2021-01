Turf: Empeñosa “pasó el rastrillo” a la pista

A la hora en que el sol “partía” la tierra, los gregarios del turf rumbeaban “44 al fondo” con el catecismo bajo el brazo para mantener bien vivo eso del “fuego sagrado” de los burreros. Lo cierto es que a las 13.30 muy buena cantidad de público esperaba bajo la arboleda de la pista del Barrio Hipódromo las 10 campanadas que anunciarían el inicio de la primera carrera.

Es que ayer hubo una nueva función, la tercera reunión del año, en la pista del Barrio Hipódromo para ofrecer un nutrido programa de 13 carreras.



En el quinto turno, a las 15.30, se corrió el cotejo más importante de la reunión. Nos referimos al Especial República del Paraguay, que estaba reservado para yeguas de cuatro años y más edad. A la cita faltó Nasya, por lo que fueron cinco ejemplares dispuestos a cotejar fuerzas en el tiro de los 1.100 metros. Favorita resultó la invicta My Dear Dream, pero volvía a correr luego de casi un año y la reprise le jugó en contra. Si bien corrió a la descubierta, la cuerda le duró hasta los 250 metros finales, donde mermó su accionar y fue alcanzada por Empeñosa Rimout, a la postre ganadora, que en el final la pasó de largo.

El desarrollo



Abiertos los partidores, la favorita salió como para venirse de un viaje primereando a Princesa Lake, Empeñosa Rimout, Kali Maní y Move Up. Formalizada la carrera, la puntera corría con dos cuerpos y medio de luz sobre Empeñosa Rimout, que pasaba al sitial de escolta, rebasando la línea de Kali Maní. Pasaron el primer parcial en 22s.50c. y se zambulleron en el codo de Tolosa, manteniéndose dichas posiciones.



Ya en la recta, con un segundo parcial de 46s.7c., My Dear Dream intentó la disparada pero bien pronto tuvo la presencia amenazante de Empeñosa Rimout, que rápidamente limó la diferencia y faltando 200 metros rebasó su línea. En la raya, le ganó por cinco cuerpos a Kali Maní, que de atropellada se quedó con el segundo lugar.



Finalmente, el podio lo completó My Dear Dream, en el contexto de una carrera que se terminó desarrollando en un minuto, 2 segundos y 42 centésimos para los 1.100 metros de recorrido en la pista del Bosque platense.



Según lo que indica la agenda, mañana habrá nuevamente carreras en la ciudad, así como ocurrirá el jueves y a lo largo del mes de enero. Esto se debe a que la actividad hípica no tiene receso ni descanso en la provincia de Buenos Aires, luego de un año en el cual por más de seis meses no se pudieron abrir los hipódromos por la pandemia del coronavirus.