Una abuela nombró a Messi y se salvó de ser secuestrada por Hamas

Una abuela le debe su vida a Lionel Messi. Sí, porque al nombrarlo se salvó de ser secuestrada en un ataque de Hamas.

Ester Cunio es una mujer argentina de 90 años que se encuentra viviendo en el medio del conflicto entre Israel y el grupo terrorista de Palestina.

Lamentablemente, uno de los tantos ataques le tocó a ella. "Siento que me golpean la puerta y eran dos que me dicen: '¿Dónde está tu familia?'. 'Yo no tengo familia. Estoy yo sola', le digo. '¿No ves? Andá a mirar'", explicó la anciana en una entrevista para la organización Fuente Latina.

"Vos venís conmigo. Acá va a estar todo prendido fuego", le contestó el terrorista.

Sin embargo, cuando todo parecía tornarse más dramático, ocurrió un milagro. En un intento por hacerse entender, Cunio le dijo: No me hables porque yo tu idioma no lo sé y el hebreo lo hablo mal. Yo hablo en argentino, en castellano. Ante esto, el atacante le respondió "¿Qué es Argentina?".

Ester siguió relatando el increíble suceso y dijo: "Entonces, le digo: '¿Vos mirás fútbol?'. Y me responde: 'Sí. El fútbol me gusta'. 'Yo soy de donde es Messi'. Y me contesta: '¿Messi? A mi me gusta Messi'.

Lo que pasó luego es algo increible. El terrorista la tomó del brazo, le dio el rifle AK-47 y le puso los dedos en forma de V para luego sacarse una foto juntos.

"Se fue y ahora espero que, si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, le pediría por mis dos nietos que están ahí. Le pediría por favor que trate de sacarlos porque son chicos que valen oro. Uno David y otro Ariel Cunio", concluyó la mujer que se salvó por nombrar a Messi y que, como mencionó, espera que sus hijos que sí están secuestrados sean liberados.