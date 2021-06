Uruguay recupera soldados y Chile piensa en cambios

Al quedar libre en la primera fecha, la selección charrúa será la última en debutar en esta Copa América ya que Perú estará jugando su primer partido hoy en el Grupo B.



Teniendo en cuenta esta expectativa por el debut sumado a un rival difícil como es Argentina, el Maestro Tabárez tiene una gran noticia porque podría volver a tener en ataque a la dupla conformada por Edinson Cavani y Luis Suárez. En los últimos dos partidos por Eliminatorias no pudo contar con el delantero del Manchester United quien estaba suspendido por dos fechas, por ende no enfrentó a Paraguay y Venezuela.



A pesar de esta noticia, el equipo todavía no está confirmado aunque podría salir el mediocampista Federico Valverde. El plantel de la Celeste se encuentra desde ayer a la noche en Brasilia donde espera el partido de mañana y en dicho viaje contó con Maxi Gómez, quien sigue dando positivo en los testeos pero consiguió un permiso para volar a la capital brasileña ya que tiene un alta médica donde se confirma que no contagia el virus.



En el último entrenamiento del martes, el DT puso en cancha a Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani. Se espera una confirmación del 11 titular para el dia de hoy.

En medio de la polémica, ¿se gana un lugar?



Luego del posteo que hizo la selección chilena en su Twitter oficial donde parodiaron de mal gusto la canción La Mano de Dios con la presencia del inglés Ben Brereton, quien se nacionalizó chileno y debutó frente a Argentina, el delantero del Blackburn Rovers podría ser titular en el partido de mañana contra Bolivia. Además, Clemente Montes sería otra opción para Martín Lasarte, quien busca su primer triunfo al mando de la Roja ya que en los tres partidos empató 1-1.