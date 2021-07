Verón defendió a Boca: "Lo perjudicaron"

La eliminación de Boca sigue dando que hablar, ya que se vio nuevamente perjudicado por el VAR. Ante esto, todo el mundo del fútbol repudió el accionar de los árbitros y uno de los que se sumó a las voces críticas fue el vicepresidente de Estudiantes, Juan Sebastían Verón.

Ante esto, la Bruja señaló que Boca fue perjudicado por el VAR en los dos encuentros: "No es la tecnología el problemas... Sino quien la usa la falta de criterio y sentido común es tremenda... A Boca lo terminan prejudicando y condicionando... No solo en este partido, también en el partido de ida... No se resuelve con sanciones después... No es el problema la tecnología, sino quien la usa".