Verón, del “volvió el rastrojero” a “entre tanta denuncia me hicieron confundir”

En las últimas horas, el vicepresidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se expresó en sus redes sociales e hizo referencia a la clasificación del equipo de Ricardo Zielinski a la Copa Libertadores: “Volvió el rastrojero”, afirmó la Bruja, aunque al mencionarlo dijo: “Vuelve después de 21 años”, pero se equivocó. Fueron 11, ya que fue en 2010.

Ante esta situación, pidió disculpas por el error, y además también aprovechó para realizar una chicana respecto a lo sucedido con Leandro Díaz y las denuncias de Gimnasia hacia el delantero. “21 años... Jajaja, perdón, me confundí. Pero entre tanta denuncia y cosas que voy leyendo me hacen reír. No tienen moral, la verdad no tienen moral. Me hicieron confundir”, explicó Verón en una historia de Instagram.

El ídolo del Pincha, que anteriormente, también en historias de Instagram, mostró el rastrojero, agregó: “Bueno, 21 años después (en realidad 11), nos reencontramos. Y nos llevó de nuevo a una Copa, de la mano del Ruso (por Zielinski) y el plantel”.

Cabe recordar, que el rastrojero surgió de una frase que esbozó el propio Verón en el 2010, cuando le respondió a Ramón Díaz, por entonces técnico en San Lorenzo, tras ganarle el clásico a Gimnasia e indicar: “Estudiantes es un rastrojero. Por ahí llegamos tarde, pero ojo eh, llegamos”.