Verón: "Me hubiera encantado tener otra charla con Maradona"

Juan Sebastián Verón se refirió este jueves a su relación con Diego Maradona, que tuvo un impasse después del mundial de Sudáfrica 2010. Ante esto, en diálogo con Espn F90, señaló que le hubiese gustado tener una charla con él en el último tiempo.

"Llegar a Italia era llegar al fútbol de Maradona. Me hubiera encantado poder tener otra charla con él. La quise tener, aún con esto de que me advertían que ya no era él. Es una lástima no tenerlo más. Lo tuvieron que haber cuidado más", señaló.

También habló sobre la vuelta fallida de Marcos Rojo al Pincha y su llegada a Boca. El vicepresidente de Estudiantes aseguró que no se molestó por esa decisión: "No me enojé con él cuando se fue a Boca. Son decisiones profesionales y no necesariamente tiene que volver a Estudiantes".