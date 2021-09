Vetrato y Dale Gaucho le darán vértigo al Hándicap

Hoy habrá actividad hípica en el Barrio Hipódromo con un programa de 12 carreras en cartelera. El momento culminante de la reunión será la disputa del Hándicap Haras Pozo de Agua (1.100 mts.), reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador como mínimo de tres carreras.

Serán siete los ejemplares dispuestos a llevarse los 305.000 pesos de recompensa que le espera al vencedor. En un lote parejo, de reconocidos velocistas, nuestro voto irá a las veloces patas de Vetrato, dueño de una gran regularidad como que viene de obtener dos primeros y tres segundos puestos, todos de corte jerárquico, lo que magnifica su chance. Debido a ello irá con un peso de 62 kilos. No tiene problemas de desarrollo y se adapta a cualquier trámite de carrera. Y como si fuera poco, es de la escudería del entrenador San Millán, lo que avala su chance.

Pero no le será nada fácil el trámite porque se las tendrá que ver con Dale Gaucho, un especialista de la recta palermitana, donde viene de obtener su séptima victoria en una carrera de similares características a la de esta tarde. Baja al Bosque y si toma el codo será un hueso duro de alcanzar. Tercero en discordia ubicamos a Despacito que ha corrido poco pero muy bien. Tras hilvanar tres éxitos consecutivos, fue a San Isidro y quedó tercero, muy cerca del veloz Río Mágico. Promete ser un carrerón desde el pique a la raya. Hagan juego, señores.

1° Carrera PREMIO: HOSSANA - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5P 5P 7S 2L 1 SPRING BELLA z 4 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

3L 2L 2L 6P 2 CURIOSA KIRSTEN z 4 57 PEREYRA WILLIAM

0L 8L 8L 8L 3 DONA GRAN FE z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

5L 4L 5L 0L 4 SUPER LIGA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

5L 6L 5L 4L 5 COMPACTA VEGA at 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

0L 0L 6 EMMA BABY a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3P 6P 6P 6S 7 LA DE LA OCHAVA z 4 57 CHAVES URBANO J.-4

5L 2L 2L 3L 8 HASTA LAS LAGRIMAS z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

2° Carrera PREMIO: URRUTIA -DISTANCIA 1.700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

3L 1L 5S 1 RULER SONG a 5 55 CABRERA ANIBAL J.

1S 3S 5L 2L 2 GLOBAL HALO a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

8L 3L 5L 6L 3 JACK BAUER zc 4 57 CABRERA LUCIANO E.

9S 1L 5L 9L 4 TUA HEE zd 4 57 RIVAROLA JUAN C.

1P 6L 2L 0S 5 FRAN SCAT a 4 57 BLANCO RODRIGO G.

3L 6L 1L 4L 6 KLEMEN zd 4 57 PEREYRA WILLIAM

1L 7 OWEN MAGIC t 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

2L 2L 7L 3L 8 MASTER CHARM z 4 57 LOPEZ ALEXIS O.

3° Carrera PREMIO: SIHUA -DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

8L 0L 9L 0L 1 SASHA EMPIRE z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

9L 7S 8P 6L 2 MASHONALAND z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

8L 3 DE INTXORTA z 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

2! 4 PRINCESA DE OCASION z 5 57 CASTRO ALEXIS G.-2

0L 0L 8L 6L 5 PERTRECHADA DUBAI z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 8L 7S 6S 6 DOÑA ASIATICA z 5 57 XX

2L 9L 7 MUÑEQUITA DE TRAPO z 5 57 HAHN GONZALO

0L 8 BAYAN LAKE a 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

0L 3L 9 LA ENCOPADA a 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

9L 10 LA WII z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

8L 7S 8L 5L 11 LA TROYANA z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

8L 2L 2L 2L 12 PALMA DE ORO a 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

4° Carrera PREMIO: BOECIO -DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

Debuta 1 KIZOMBA z 4 57 LA PALMA MARTIN A.

9L 5L 9L 8L 2 EMBOCATOR z 4 57 ROMAY ABEL I.-2

0L 3 SNIPJINSKY z 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

6T 6P 4 RU CHI a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

5L 8L 0L 6L 5 EVO MALEFICO z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

2L 3L 2L 5L 6 LOOK AT ME zc 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

9S 3S 7 EL ENSAYO a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 7L 7L 0L 8 FIRST GOIAS z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

5P 9 HAGO HUMO z 4 57 PORTILLO OVELAR ARNALDO

0S 0S 9L 10 FURTIVO ASTURIANO z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

2L 4L 5L 2L 11 RIO NOBLE z 4 57 PEREYRA WILLIAM

5° Carrera PREMIO: DANDO AMOR -DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

Debuta 1 IMPERINA ICON a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

3L 2L 4S 7S 2 CAUTIVA CAT z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

5L 3 SUPER QUITA z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 4 SUMAYA zd 3 56 PEREYRA WILLIAM

0L 6L 5L 7L 5 DELFINA NESS a 3 56 JURI FABIAN R.

7L 6L 6 SCALDAFERRI z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 4L 3L 2L 7 APASIONADA VICTORIA z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

Debuta 8 ES FANTASIOSA a 3 56 ROMAY ABEL I.-2

4L 0L 4S 3S 9 HIERBASANTA z 3 56 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

0L 8L 3L 10 GACELA LETAL a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

6L 11 SECRET ACTION z 3 56 XX

6° Carrera HÁNDICAP HARAS POZO DE LUNA -DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 2L 1L 2L 1 VETRATO z 5 62 PEREYRA WILLIAM

1S 1P 1L 3S 2 DESPACITO z 4 55 XX

0L 4S 4S 1L 3 OPEN SPORT z 4 55 VILLAGRA JUAN C.

9P 1P 4P 1P 4 DALE GAUCHO a 6 61½ ENRIQUE BRIAN R.

1L 4L 1L 2P 5 PLEASANT RATE a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

3S 3P 1L 3S 6 TOP ONE CITY zc 4 59 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

3L 8S 7S 4S 7 PRINCESA LAKE (H) a 6 59 CABRERA LUCIANO E.

7° Carrera PREMIO: PURAS ALEGRÍAS -DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6L 5S 1L 8S 1 OLYMPIC GIRL a 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

1L 3L 4L 8L 2 CATCH THE SALE z 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

1T 0L 9L 4P 3 SANTINA LETAL z 5 57 LA PALMA MARTIN A.

5L 3L 7L 5P 4 COQUET NISTEL a 5 57 XX

0L 0L 5L 3L 5 PEGASUS ISLAND z 5 57 GOMEZ DARIO R.

5L 9S 6L 5L 6 BELL SCAPE a 5 57 HAHN GONZALO

4L 3L 4L 1S 7 LA BARCELONETA z 5 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-4

3P 1L 8L 3P 8 LUNA COMPASIVA z 5 57 CORIA FACUNDO M.

3L 1L 5L 4S 9 LA LINDA Y FATAL z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

7P 3L 1L 2P 10 POTRA SERENA zc 5 57 PEREYRA WILLIAM

8° Carrera PREMIO: BOECIO (2° TURNO) -DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

2L 9L 8L 0L 1 VITAMINICO a 4 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

0P 8T 8L 3L 2 MUSICO JOHAN a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.-3

0S 5S 7S 5L 3 DANCING OPTIMIST z 4 57 ALDAY LUCIANO E.

8L 9L 0L 0L 4 VASCO GRUÑON z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

7L 7L 5 UY HERMOSO z 4 57 PEREYRA WILLIAM

6L 5P 2L 3L 6 DOÑA TACAÑA (H) z 4 55 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

8L 7 REY DE REYES a 4 57 HAHN GONZALO

8L 9L 2L 6P 8 CAPITAN GUILLOTE z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 9 DULCE AMIGO z 4 57 ASCONIGA MARIA L.

5L 4L 3L 6L 10 LOGIN z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

7L 4L 2L 11 EL CELEBRADO z 4 57 LA PALMA MARTIN A.

0L 2L 7L 0L 12 SUN RIDE a 4 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

9° Carrera PREMIO: TATO KEY (2017) -DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 7P 2L 1 UN DIVINO a 4 57 BLANCO RODRIGO G.

1L 3L 5P 4L 2 EL VELOZ z 4 57 PERALTA JORGE L.

8L 9L 0L 4L 3 FORD FAST z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

1L 5L 2L 5L 4 WITHOUTME z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 1L 9L 6L 5 ALARICO DUX zn 4 57 GONZALEZ JOSE N.

1P 9P 0S 3L 6 JUANICO CAT z 4 57 CORIA FACUNDO M.

5L 4L 0L 7L 7 THE BEONERY a 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

3L 5L 3L 3L 8 SIRO HALO z 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

10° Carrera PREMIO: RAYO ALAZÁN (2011) -DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6L 1L 3L 5L 1 MINGLE z 6 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

4L 0L 1L 1L 2 HONEY GIRL z 6 57 GOMEZ DARIO R.

1L 3L 3L 5L 3 YASY z 6 57 MARINHAS ANDREA S.

2L 6L 4L 0L 4 LODE BUDDHA z 6 54 ROLDAN FACUNDO E.-3

3L 9Z 6L 0L 5 SEÑORA VEROGALA t 6 54 DIESTRA JUAN C.

6P 4S 6L 4L 6 ALMITA TRISTE t 6 57 MARTINEZ ELIAS D.-3

6L 1L 5L 8S 7 LUK ODISEA a 6 57 ARIAS OCTAVIO F.

0L 0L 8P 2L 8 MAR Y PESCA a 7 57 PEREYRA WILLIAM

3! 5! 5! 0S 9 MADONNA ALFONSINA z 7 57 MONASTEROLO IVAN E.

6S 5L 3L 3L 10 TECTONICA z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

11° Carrera PREMIO: SAN KIRICO (2006) (2° TURNO) -DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

8P 8P 0L 6L 1 TOM PRINCE z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

0P 4L 3S 2L 2 MORRITOS FREUDE z 5 57 VALLE MARTIN J.

0L 9L 0L 0L 3 ASCACIBAR CHAMP z 5 57 XX

2L 5S 0L 5L 4 SHY ENZO z 5 57 HAHN GONZALO

3L 5L 8L 6L 5 RED AUTENTICO z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

2P 6 DON GIORGIO z 5 57 VILLARRETA NICOLAS A.-3

0L 0L 6L 7L 7 QUE PEDAL zd 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

8P 8L 0L 8 ACEPTABLE JET z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

3L 4L 2L 3L 9 EL BUEN OLOR z 5 57 DIESTRA JUAN C.

0P 6L 2L 4L 10 FORTY PATON z 5 57 XX

0S 0L 9L 7L 11 EL COPION a 5 57 CUELLAR CESAR L.

7L 5L 0L 12 WILLOME zc 5 57 PAREDES LUCIANO A.-3

S (Az 2P 8P 13 QUE VARON a 5 57 MONASTEROLO IVAN E.

12° Carrera PREMIO: DE BEAUVOIR -DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 1L 4L 3L 1 RITMO Y VIENTO z 5 57 LOPEZ ALEXIS O.

8L 2L 4L 3L 2 MENCANTO zn 5 57 PEREYRA WILLIAM

1L 4L 4S 5S 3 DALMIRO JOY z 5 57 BLANCO RODRIGO G.

4L 0L 6L 9L 4 RIFF t 5 57 CABRERA ANIBAL J.

4L 1L 9L 0L 5 PEPE MASTER z 5 57 XX

9L 7L 0L 0P 6 EL ESCRIBIENTE z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

1L 7 MI AMIGO BETO z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

0S 7L 7L 0L 8 ANT MAN a 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

0L 6L 0L 0L 9 SUNO TOP zd 5 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 5L 0L 9L 9a WEST TIN z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

0P 0S 5L 4L 10 GRACIAS VERON z 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

2L 2L 8L 6L 11 MATCHMAZE z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

3L 0L 2L 2L 12 GREAT PASMENCE z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

2P 3P 0L 3P 13 SAMANDRIEL z 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

3L 4L 2L 5L 14 OPHION a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

CANDIDATOS DE HOY

1) HASTA LAS LAGRIMAS (8) CURIOSA KIRSTEN (2) SPRING BELLA (1)

2) RULER SONG (1) GLOBAL HALO (2) MASTER CHARM (8)

3) PALMA DE ORO (12) PRINCESA DE OCASION (4) MUÑEQUITA DE TRAPO (7)

4) LOOK AT ME (6) EL ENSAYO (7) EMBOCATOR (2)

5) SUPER QUITA (3) APASIONADA VICTORIA (7) IMPERINA ICON (1)

6) VETRATO (1) DALE GAUCHO (4) DESPACITO (2)

7) POTRA SERENA (10) LUNA COMPASIVA (8) LA LINDA Y FATAL (9)

8) EL CELEBRADO (11) MUSICO JOHAN (2) DOÑA TACAÑA (6) CAPITAN GUILLOTE (8)

9) UN DIVINO (1) SIRO HALO (8) EL VELOZ (2)

10) HONEY GIRL (2) MINGLE (1) ALMITA TRISTE (6)

11) DON GIORGIO (6) MORRITOS FREUDE (2) QUE VARON (13) EL BUEN OLOR (9)

12) MI AMIGO BETO (7) MENCANTO (2) RITMO Y VIENTO(1) DALMIRO JOY(3)